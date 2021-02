Es de público conocimiento el gran sentido del humor que tiene desde siempre el destacado cantautor Stevie Wonder. A pesar de que desde recién nacido es ciego –debido a nacer prematuro y estar en una incubadora que le impidió desarrollar correctamente sus retinas- Stevland Hardaway Morris, como verdaderamente se llama, siempre se tomó con humor todos los chistes de ciegos.

De hecho, él mismo es quien en reiteradas oportunidades inicia las bromas sobre ciegos al punto que no le duelen en absoluto. En esta oportunidad, incluso compartió varias de las ventajas que tuvo en la vida por la imposibilidad de ver, literalmente.

Cabe recordar que el cantante, compositor, productor discográfico y activista social estadounidense conocido como Stevie Wonder tiene en su haber muchos éxitos y más de 100 millones de discos vendidos con 25 premios Grammy. Un gran artista por su versatilidad en el piano, teclado, armónica, batería y hasta de congas y el bajo.

Desde que comenzó compartiendo la primera ventaja, Wonder decidió tocar un par de canciones como “Songs In The Key Of Life” y “Fingertips Part 2” entre otras de su monumental álbum doble en 1976.

Un grande no solo de la música sino de la vida, que siempre enfrentó las adversidades en cuanto a su salud y sus imposibilidades, convirtiendo todo (y está a la vista) en positivo.

“Puedes hacer de Stevie Wonder y que te paguen” es la primera que compartió con mucha gracia durante la entrevista. Brillante, como es él mismo con su música. “Todos tenemos habilidad. La diferencia es cómo la usamos” así es como Wonder relaciona desde siempre su discapacidad convirtiéndola en un poder. “A veces pienso que me gustaría ver, solo para ver la belleza de las flores y los árboles y los pájaros y la tierra y la hierba pero como nunca he visto, no sé lo que se siente al ver. Por tanto, en cierto sentido, estoy completo”. Un verdadero poeta de la vida. Si se trata de ver solamente, la vida no estaría siendo maravillosa del todo: “Sólo porque un hombre no tiene el uso de sus ojos no quiere decir que no tiene visión”. Siempre viendo el lado positivo de todo: “¿Sabes? es gracioso, pero nunca pensé en ser ciego como una desventaja, y nunca pensé en ser negro como una desventaja”. Su fuerza siempre nació del corazón y así es como lo transmite en sus canciones y letras: “El talento puede llevar a la cima, pero solo el carácter puede mantenerte allí”. “Puedes actuar como si no vieras nada cuando sí lo haces” así es como con humor recrea su imposibilidad de ver. Con más gracia aún, Wonder le da esperanza a quienes viven ciegos como él: “Puedes decir que no viste nada cuando sí lo hiciste”. El amor de su madre lo llevó a ser quien verdaderamente es: “Mi madre fue mi más grande maestro, un maestro de la compasión, el amor y la valentía. Si el amor es dulce como una flor, entonces mi madre es esa dulce flor del amor”. Un creyente de Dios, de la lucha y la constancia. Ver o no ver, no es todo: “La vida tiene sentido sólo si se está luchando. El triunfo o la derrota está en las manos de Dios. Así que vamos a celebrar la lucha!”.

Si hay alguien que verdaderamente se burla de sí mismo, es Stevie Wonder. Así lo demostró el cantante divirtiéndose siempre y a su estilo es como enlistó todas estas frases, recomendaciones y ventajas de ser ciego. ¡Un ejemplo de vida y superación!