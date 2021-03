Si nombramos a Harry Melling, pocos recordarán que el actor británico fue quien le dio vida a “Dudley Dursley”, primo de Harry Potter, personaje odiado por todos los fanáticos de la historia escrita por J.K. Rowling. El artista de 32 años protagonizó en 5 de las 7 películas de la exitosa saga de ficción juvenil.

Luego de participar en “Harry Potter”, Melling se alejó de la actuación por unos 7 años donde se concentró en otros proyectos personales. Recién volvió a rodar una película en 2017 cuando protagonizó “La balada de Buster Scruggs”. Después estuvo presente en filmaciones cómo “El diablo a todas horas” (2020), y “La Vieja Guardia” (2020).

Pero recientemente, Harry viene de protagonizar uno de los últimos grandes éxitos de Nétflix y es que el nacido en Londres estuvo presente en la miniserie “Gambito de Dama” (2020). Allí, Melling interpretó a “Harry Beltik“, ajedrecista derrotado por una joven “Beth Harmon”, papel realizado por Anya Taylor-Joy, ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz de serie de televisión.

En una entrevista para la revista People, Harry Melling habló sobre su actuación en “Gambito de Dama” donde confesó que su carrera artística volvió a tomar fuerzas, sobre esto el actor dijo: “Creo que fue algo que comenzó a suceder inconscientemente. Una de las bendiciones de esa etapa en mi vida fue el hecho de que no me reconocen… Un nuevo comienzo”.

Por otro lado, quien sería uno de los amigos de la Anya Taylor-Joy en la exitosa serie de ajedrez de Netflix, resaltó que el público no se aburra de sus personajes y que la pandemia lo ayudó para que la gente vea su interpretación en “Gambito de Dama”. “Espero que la gente no se aburra de verme. Pero, honestamente, es una gran y extraña coincidencia que, desafortunadamente, la gente no pueda salir -por la pandemia- y por eso estén confiando en Netflix. Así que ha sido un hecho realmente extraño y maravilloso”, finalizó Harry.