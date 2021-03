A mucho más de 10 días del comienzo del Período lectivo 2021 y tras un año atípico sin asistencia a las academias varios establecimientos académicos no pudieron regresar a las salas y otros no de la forma que les encantaría.

Desde el Sute facilitaron una lista de esos institutos que por inconvenientes edilicios no habían podido empezar las clases presenciales. Tras una transitada por varios de los establecimientos MDZ corroboró que la mayor parte sí había podido ofrecer comienzo a la presencialidad en sus salas más allá de los serios problemas edilicios y al riesgo de los mimos.

Tutoriales donde se filtra el agua, baños en estado deplorable y clausurados, tutoriales sin ventilación, cortocircuitos por infiltraciones de agua, hundimiento de suelo, inconvenientes estructurales y en mamposterías, baldosas sueltas, crecidas de agua en tutoriales y patios, inconvenientes con las cloacas, establecimientos sin luz y latrocinios, son varios de los problemas que se reportan.

Fotografía: Alf Ponce

De esta forma sucedió en la escuela Infanta Mendocina N⁰4-115. La que según detallaron sus directivos tiene arduos problemas en su edificio, como infiltraciones en los techos y consecuentes cortocircuito en el momento en que se mojan los cables. Además de esto, en entre las salas ha cedido el suelo y hay un hundimiento del piso.

Desde la institución distribuyen que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar está alerta de lo que ocurre y que la directiva todos y cada uno de los días llama para rememorar la urgencia de solventarlos.

Aparte de los inconvenientes edilicios por carecer de cuidado se aúnan los inconvenientes por vandalismo y también inseguridad. Entre las salas de la escuela Monseñor Verdaguer N⁰1-418 de Guaymallén se incendió absolutamente tras una explosión por un hurto que padeció meses atrás.

Fotografía: Alf Ponce

Según detallaron los vecinos del sitio, los directivos de la escuela prefirieron no charlar, en el hurto procuraron llevarse entre las estufas y al “arrancarla” se causó la explosión. En consecuencia este curso está inhabilitado para ser utilizado, hasta el momento en que logren arreglarlo.

Los inconvenientes de inseguridad son usuales en varias academias que tienen que tener serenos, rejas y alarmas pero que más allá de estos cuidados igual padecen daños y hurtos. Es la situacion de la escuela 4-073 Bioy Casares del vecindario Infanta que por un hurto aún no pudo empezar las clases. En este lugar educativo birlaron las bombas de agua en el primer mes del año, adquirieron novedosas pero aún no tienen la posibilidad de instalarlas hasta no adecentar la cisterna.

Fotografía: Alf Ponce

La asesora del lugar compartió que el valor de efectuar esta labor es muy alto con lo que solicitaron asistencia para solventarlo a Infraestructura de la provincia y a la Municipalidad de Las Heras, pero aún no se pudo solucionar. Hasta entonces en la escuela prosiguen sin agua bebible y sin poder empezar con las clases presenciales, están en la virtualidad.

Fotografía: Alf Ponce

Al inconveniente de la cisterna de la escuela Bioy Casares se aúna que toda vez que llovizna se anega entre los patios del sitio, por los desagües que están tapados. “El patio es un lago, irrealizable que los chicos asistan en el momento en que llovizna”, advierte la asesora.

Otra de las academias que no pudo ofrecer comienzo a sus clases presenciales es la escuela de Educación integral 2-710, de Las Heras. La directiva suplente de la escuela, Vanina Flaca, contó a MDZ que “ (DGE) son los que se dedican a ver la escuela y los que comunican a Infraestructura los arreglos que se tienen que llevar a cabo”.

Fotografía: Alf Ponce

Este lugar educativo para jóvenes con discapacidad marcha como continuación de la principal para estudiantes de 13 a 20 años. Lo que llama la atención es que más allá de ser una escuela integral, no tiene la infraestructura que se requiere para asegurar la disponibilidad de todos y cada uno de los estudiantes. “Si viene un chaval con silla de ruedas lo debemos anotar pero hasta la actualidad no está adecuada la escuela para esto”, enseña Vanina Flaca.

Desde la Dirección de Cuidado y Reparaciones de academias, correspondiente a la Subsecretaría de Infraestructura Escolar detallaron que están contempladas las proyectos en un plan de trabajos que fueron licitados por coeficiente de encontronazo zonal y están próximos a ser adjudicados para ofrecer comienzo a las refacciones.

La obra en la escuela integral 7-010 incluye la intervención de conjuntos sanitarios para acondicionarlos para personas con discapacidad, conexiones eléctricas, ventanas y la impermeabilización de la cubierta de techo. Este último ahora está adjudicado y se estima que los arreglos lleven 20 días precisamente.

Según detallaron desde el lugar, estos inconvenientes habían sido informados por los directivos precedentes en el año 2008 y en este momento se agilizaron los arreglos a fin de que los estudiantes pudieran retomar las clases presenciales. Mientras que trabajan desde sus viviendas, menos los estudiantes ingresantes de primer año, estos 34 alumnos tienen que aguardar a que se lleven a cabo las ediciones primordiales a fin de que logren empezar las clases.

A estas academias se aúnan, según los datos que manejan desde el Sute, 15 mucho más con inconvenientes edilicios en el departamento de Las Heras y 20 en el departamento de Guaymallén. Aparte de los establecimientos académicos del resto de la provincia que aguardan respuestas y resoluciones a las adversidades que han informado para lograr ofrecer clases en espacios donde estudiantes y enseñantes estén cómodos y seguros.