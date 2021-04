Georgina Barbarossa viene luciéndose en esta segunda temporada de Masterchef Celebrity. El certamen culinario volvió a conectar a la actriz con el enorme público, algo a eso que ella está demasiado agradecida y merece.

En este momento, en un reportaje con Agarrate Catalina (La Once Diez) charló de todo y se conmovió al rememorar a su marido, Miguel Vasco Lecuna, quien fuera ejecutado hace prácticamente 20 años.

“Cada día lo extraño mucho más a Vasco. Fue el enorme amor de mi vida, y mirá que nos peleábamos y discutíamos”, apuntó en diálogo con Catalina Dlugi, y añadió que todavía se prosigue comunicando con él. “Lo extraño y le prosigo comentando, le prosigo diciendo. ‘Vasco, los chicos’; “Vasco, determinada cosa’. Antes de salir a escena lo invoco. Siento que está junto a mí”, comentó.

“¿Sabés que me pasa estos últimos días? Comentan que en el momento en que se muestran colibríes y mariposas en tu casa, son las ánimas que vienen a visitarte. Y hace una semana próxima una mariposa naranja, y le digo: ‘vieja, ¿sos vos?’”, apuntó. “Es una una mariposa divina a posarse en las plantas de mi balcón. El pasado día se metió y le digo: ‘¿qué hacés aquí adentro?’”.

Consultada por la conductora, Georgina se refirió a la oportunidad de tener otra pareja: “En un instante tuve, traté, pero yo pienso que no, que está. No sé, jamás afirmes jamás”, aseveró y contó qué debería tener un hombre para regresar a enamorarla: “Debería ser simpático y culto, que sea una cosa excelente. A mí el intelecto y el humor me tienen la posibilidad de. No es tanto lo físico, que asimismo, pero a estas alturas del partido, debe ser alguien que me de vuelta como un guante”, aseveró.