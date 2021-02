Este lunes 22 de febrero se cumple nueve años de la catástrofe de Once, pero los familiares de las 51 víctimas eligieron por vez primera no llevar a cabo un acto presencial en el Andén 1 para realizar el distanciamiento popular. De cualquier manera, tanto como múltiples figuras de la política hicieron un homenaje mediante las redes. Una de quienes se expresó fue la miembro del congreso de los diputados del PRO María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, fallecido en el incidente ferroviario.

«El día de hoy la sirena resonará a las 8:32 en el corazón de cada uno de ellos, por el contexto sanitario», se señaló en un vídeo que María Luján Rey publicó en Twitter, según consignó Agencia NA. «Negamos que la desaparición se naturalice, por ese fundamento el día de hoy no nos encontramos en el Andén 1 de terminal de Once, no es un renunciamiento, sino más bien por la gravedad de la situación, y si no tenemos la posibilidad de estar todos y cada uno de los pertenecientes del conjunto mejor que no esté ninguno», se aclaró.

Por otra parte, asimismo se apostilló que «el año 2020 fué una bisagra para la búsqueda de justicia», en tanto que «la Corte Suprema confirmó las condenas de 2015». De ahí que, recalcaron que, con ese fallo, «se acabó con la trasnochada iniciativa de la persecución política de odio y venganza como motor de nuestras actitudes» y que «se cerró un período coronando con verdad y justicia, un largo sendero de 8 años y 7 meses».

«Ese fallo se dio por tierra con las dilaciones. La realidad estuvo y va a estar siempre y en todo momento de nuestro lado», añadieron. Por otra parte, numerosos referentes de la política se manifestaron en acompañamiento a los familiares de las víctimas. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich recordó la catástrofe en Twitter: «A 9 años de la catástrofe de Once abrazos a los familiares y amigos de las víctimas. ¡La corrupción aniquila!».

El presidente del bloque de miembros del congreso de los diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, señaló que acompañan «el pedido de Justicia de las familias víctimas» de la catástrofe de Once. «Reafirmamos nuestra convicción de que el Estado es responsable y demandamos que se trate el emprendimiento de Ley que entrega un resarcimiento económico a todas y cada una de las familias y víctimas», añadió.