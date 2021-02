Debido al gran éxito de la primera temporada de MasterChef Celebrity, la producción se puso rápidamente a trabajar para comenzar a grabar la segunda entrega del certamen culinario. De esta manera, el próximo lunes 22 las cocinas más famosas de la pantalla chica se volverán a encender y hay mucha expectativa por ver cómo se desempeñan los nuevos participantes.

Sol Pérez es una de las que intentará conquistar el paladar del exigente jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Ahora, en diálogo con el programa radial ‘Agarrate Catalina’, la modelo y conductora de televisión habló sobre su participación en el reality culinario.

“Al principio me costó. Después fue irse enamorando de todo, de la cocina. Uno está muy nervioso porque no sabe a lo que va a entrar, pero hay juegos, hay un montón de cosas en el medio. Yo pienso que mucha gente cree algo de mí que está alejado de la realidad, yo me llevo muy bien con mis compañeros, me encanta trabajar con buena onda”, indicó al aire.

Aseguró que el jurado está mucho más severo que en la temporada anterior. “Los tres tienen muchísima seriedad, cada uno en su rol y en su punto fuerte. Damián Betular con pastelería va a ser el más exigente, Germán Martitegui con las carnes, las presentaciones y Donato de Santis con todo lo que proviene de Italia. Sobre todo Betular y Donato me pueden”, señaló.

“Martitegui te genera algo que no podés descifrar, genera amores y odios, pero es lo que está bueno del programa. Los tres me caen súper y me parece que hacen muy bien su laburo”, agregó. “Me levanto a las cuatro de la mañana para estudiarme las recetas. Si voy a hacer algo lo quiero hacer bien, es un desafío muy grande. Lo mío era todo delivery o sacar la carne del freezer y tirarla al horno“, reconoció la joven de 26 años.