Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, fue entrevistada este lunes por Romina Manguel en A24 y confirmó que este año, a diferencia de lo que ocurrió en 2020, el gobierno no enviará vuelos de repatriación para los argentinos que queden varados en el exterior. Además, aseguró que la situación le “genera bronca”.

“No vamos a hacer un operativo de repatriación, van a tener que esperar que la Asociación Nacional de Aviación Civil pueda resolver la situación de los vuelos. Pedimos que llegue un vuelo cada dos horas porque necesitamos bajarlos a todos para que se hisopen y no se junten con el próximo para que sea de manera ordenada, escalonada y cuidada no solo para los argentinos que vienen sino sobre todo para los que nos quedemos”, afirmó.

Carignano explicó que el cierre de las fronteras tiene por objetivo “reducir y prohibir vuelos para ralentizar el ingreso de las cepas”, y agregó: “Las nuevas variantes van a ingresar por las fronteras, el virus vino por Ezeiza. Nosotros no queremos suspender el colegio de los chicos y la actividad económica, queremos que con los protocolos necesarios sigan y para eso tenemos que cerrar lo máximo posible las fronteras”.

Al ser consultada sobre la situación de las personas que quedaron varadas, la funcionaria del Ministerio del Interior respondió: “Personalmente me genera bronca. Con el esfuerzo que está poniendo todo el Estado nacional y el que pusimos en repatriar a los 400 mil y las imágenes que vimos en Europa, pensamos que nos iba a servir para tomar conciencia de que no era necesario viajar en este momento si no era indispensable”.

“Desde Migraciones, desde hace un mes venimos diciendo que si no es esencial, por favor no viajen. La salida del país es un derecho constitucional de los argentinos, pero el problema es el ingreso. Hay lugares que no tienen vuelos directos, esas personas van a tener que esperar un poco más. Nosotros les avisamos, firmaron una declaración jurada donde consentían la manera en que el Estado argentino los iba a hacer ingresar”, completó.