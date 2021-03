Antonio Ríos es sin lugar a dudas entre las figuras de la cumbia tropical. Si bien sus éxitos semejan haberse quedado algo lejos en el tiempo, el artista se las arregla siempre y en todo momento para sostenerse en vigencia. En esta ocasión, el intérprete fue novedad por su visita al programa de Guido Kaczka donde, en contraste a Alcides, recreó a todos con su voz en «Bienvenidos a Bordo«.

«Es el enorme Antonio Ríos. Juani Martínez, ¿qué me contás? Ah no, está el posta. El enorme Antonio Ríos. ¡Buena, locutor, o sea lujo!», presentó Guido, sorprendiéndose por la presencia del reconocido actor, sabiendo que Juani Martínez se lookeo igual para imitar al artista. Al son de «Jamás me faltes», Antonio Ríos logró bailar a todos y cada uno de los presentes del programa de El Trece.

Días atrás, Antonio Ríos paso por el software de Jey Mammon, llamado «Los Mammones«, el intérprete descubrió que su iniciativa primordial no era transformarse en artista, sino más bien ser futbolista. «Esta clase que observamos el día de hoy, el profesor, con todos esos anillos y esa cosa glamorosa y talentosa. En el momento en que eras niño, tuviste una niñez realmente difícil. Fue un tanto inimaginable llegar hasta aquí, ¿no?», empezó diciendo el conductor de televisión. De forma rápida, Antonio contó: «Sí… como és. Me agradaba el fútbol».

«De chiquito a eso que mucho más jugábamos era a la pelota. Estuve próximo… pero en el momento en que se frustró lo del fútbol, ahora venía vocalizando y realizando ámbas cosas al unísono». Tras esa corto introducción, Jey Mammon le solicitó a su invitado que profundizara sobre esto. «Vos jugaste en El Futuro y no pudiste proceder a Racing», delimitó. Sin dudar, Antonio Ríos logró hincapié en que no ha podido cumplir su sueño. «Claro, no me desearon ofrecer el pase. Podría haber jugado en Racing. Debí elegir por la música, me comencé a dedicar a la música. Hasta el momento en que me cortaron las alas, ja», aseguró Antonio Ríos.

Minutos después, el conductor de «Los Mammones» recordó la dura niñez que tuvo el artista. «Creo que a lo largo de tu niñez o adolescencia, lustrabas botas para tener un laburo», manifestó. «Sí, en el momento en que llegamos a Buenos Aires tenía siete añitos. Mi hermano ocho, el mayor tenía diez, y mi viejo vino por el hecho de que lo rajaron de la factoría de allí. Hacía changas y ganaba poquito. fabricó 2 cajoncitos y nos ha dicho: ‘bueno, tipos, deben asistirme’. Y ahí comenzamos a lustrar zapatos. Ahí cerca de donde lustrábamos zapatos había espectáculos. Iba Palito Ortega, Sandro, numerosos artistas conocidos. En el momento en que los veía era bello observarlos pasar, era lo mucho más», expresó Antonio Ríos, quien tuvo una enorme carrera en la música.