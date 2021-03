El 2020 no fue nada fácil para Carmen Barbieri. La capocómica pasó por muchas complicaciones de salud y por un momento de profunda tristeza tras la enfermedad de su hijo Fede Bal. Luego de esto, cuando todo parecía acomodarse y que finalmente la paz reinaría en el día a día de Barbieri, la actriz se contagió de coronavirus y estuvo internada durante mucho tiempo. Incluso, pasó por situaciones preocupantes en medio de dicha internación. Ahora, a poco de su recuperación, la integrante de «MasterChef Celebrity« vivió un gran disgusto.

En las últimas horas, por medio de su cuenta de Instagram compartió con sus fanáticos una imagen de un pequeño perrito, al parecer pertenece a su familia y acaba de perderse. «Por favor, la extrañamos mucho y nos necesita», expresó la exvedette en dicha publicación junto a una fotografía con los números de contacto para comunicarse con su dueña por si es encontrada. Además, ofrecieron una gran recompensa por su paradero.

De inmediato sus seguidores le dejaron muchísimos comentarios y le enviaron fuerzas tanto a ellas, como a la dueña de la mascota perdida. En relación a su paso por la pantalla de Telefe, recientemente uno de sus compañeros, Daniel Aráoz, dio una entrevista y habló del momento en que todos se enteraron del estado crítico de salud de Carmen, motivo por el cual no pudo participar del reality desde su comienzo.

«A mí me parece que ahora la incorporación de Carmen es un punto aparte, hablar de eso a mí me da una felicidad. Yo me pasé una noche entera orando por ella en su momento más crítico, porque no lo podíamos creer. Realmente fue algo que nos conmocionó ¿viste? no solamente tuvo el Covid, estuvo tan comprometida su salud. Que ella vuelva me parece hermoso», indicó el participante.

Como sabemos, la primera grabación de Barbieri saldrá al aire muy pronto en la pantalla chica. ¿Cómo será esa bienvenida por parte de los concursantes? ¿Logrará ponerse a ritmo del certamen rápidamente? Ya que gala a gala los desafíos comienzan a complicarse un poco más. A causa de esto los famosos que no logran superarse día a día quedan a mtiad de camino. ¿Es una buena chef Barbieri?