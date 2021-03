Juana Viale volvió con todo a la pantalla de El Trece, presentado el célebre programa que perteneció por muchos años a Mirtha Legrand. Eligió un espléndido look y llegó con mucha energía y buena onda, dispuesta a contagiar a todos los televidentes. Sin embargo, ocurrió algo que no esperaba y terminó emocionándose. La presentadora recibió unas sentidas palabras en vivo: «Nunca sabrás lo mucho que…». En medio de una época de cambios, la actriz lo vivió a pura emoción.

La presentadora estará al frente de las clásicas «mesazas» de su abuela, Mirtha Legrand, quien ha cosechado su fama y prestigio durante años. Como reemplazo de la diva, Legrand quiso estar presente en esta nueva etapa de Viale y le escribió una carta que leyó la morocha en el ciclo. “Juani, mi princesita…”, dijo, en medio de su emoción. “Te deseo un regreso triunfal, te lo merecés. Nunca sabrás lo mucho que te quiero. Enorme éxito te desea tu abuelita, besos”, cerró en su carta “La Chiqui”.

La animadora le dedicó también unas palabras al aire: “Yo te amo. Muchas gracias. Y esperamos que pronto vuelvas con tu programa especial. Me voy a parar para agradecer este ramazo de flores y me voy con el ramo”. El look elegido para la ocasión fue un vestido azul claro con un recogido. Los invitados a “La Noche de Mirtha” este sábado fueron Darío Barassi, Diego Leuco, Martín Bossi y Matías Martín.

Minutos antes, Juana Viale dedicó unas palabras a la audiencia y les expresó lo que esperaba de este nuevo momento de su vida: “Bienvenidos a otro ciclo con mucha linda energía y mucho amor. Gracias a todo este equipo que hizo un esfuerzo que no se imaginan para que estemos acá. Estamos en una casa nueva que es increíble. Voy a empezar de a poco. Estoy muy nerviosa, para variar. No me acostumbro a esto, por suerte”.

En medio de la emoción por el comienzo del ciclo, Viale lanzó un sincericidio difícil de olvidar: “No sabía si llorar o vomitar, estaba en la duda. Diego Palacios hizo esto posible, orgullosa de estos seres humanos”. Además, hizo mención especial a su abuela y al resto de su familia: “Gracias a mi familia, a todo el equipo de trabajo y a los que aportan a este programa. A mi abuela, Mirtha Legrand, que está esperando su segunda dosis por supuesto”.