La China Suárez pertence a las actrices mucho más reconocidas de la Argentina, adjuntado con Delfina Chaves y Lali Espósito. La modelo siempre y en todo momento se las arregla para estar en el centro de todas y cada una de las miradas, reinventarse y estar en contacto con sus 4.8 millones de seguidores. Esta vez, se ganó el halago de múltiples reconocidas, entre , India Martínez y Cande Tinelli, con unas sexys fotografías. ¡Las tuvo a sus pies!. Es tal la vocación que tiene Suárez por las cámaras, que a lo largo de la pandemia se creó su estudio en su casa.

La sesión de imágenes que posteó la China fueron en lencería, y esto logró que explotaran las comunidades. Muchas mujeres de todo el mundo del espectáculo se sintieron tentadas a ofrecer su opinión y no desearon omitir la posibilidad. “Lomazo, Chinita (sic)”, le comentó Cande Tinelli. “¡Esos aductores”, siguió Luli Torn. “Fuega”, lanzó Carla Peterson. “Bonita”, delimitó India Martínez.

Su sucesión de retratos se ganó la aprobación de sobra de 200 mil individuos de Intagram en las primeras horas y mucho más de mil comentarios. Últimamente, ahora había compartido postales similares con una biquini blanca, en el momento en que recién había traído al planeta a su último hijo, Amancio Vicuña. No obstante, en ese instante la devolución, por la parte de sus fanes no fue exactamente la misma que en esta última. Varios la criticaron por de qué forma se veía su cuerpo.

Esta situación no le agradó bastante a la China Suárez, quien no vaciló en llevar a cabo un duro descargo en las comunidades: «Requerimos que estas mujeres que se favorecen con la obediencia al capitalismo y al patriarcado sean sororas con todas y cada una de las de abajo, con las que padecemos las secuelas mutilantes del modelo, sin recibir los resultados positivos de la obediencia. Requerimos contar las historias de nuestras maternidades, enseñar otras imágenes. Deseamos llevar a cabo perceptibles los cuentos que no circulan, las imágenes que no se distribuyen, para romper el silencio y la hegemonía».

Y añadió: «Naturalmente que el puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y para con todo es ser efectiva y frecuentemente uno escoge qué comunicar. a lo destacado nos encontramos muy expuestos y piensan que conocen todo y no es de esta manera. Que no suba una fotografía con las lolas lastimadas o que no cuente lo que me está costando ciertas cosas de la maternidad, o de la crianza de mis hijos, es por el hecho de que hay cosas que quedan en mi intimidad y no las muestro. Pero ahora me estuvo pasando múltiples ocasiones que desestiman un puerperio o que dicen ‘eso no es un cuerpo real’, ‘eso no es un puerperio real’”.

“¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me se sabe. ¿Por qué razón están regularmente fijándose en lo que hace otra, o de qué manera se está recuperando la otra o de qué forma no?. Asimismo dicen ‘si tuviste cesárea sos menos madre; si das mamadera y no le das la teta, sos menos madre’, y de esta forma con todo. Es verdaderamente cansador. Todas y cada una hacemos lo que tenemos la posibilidad de y lo destacado que tenemos la posibilidad de por nuestros hijos», concluyó en aquel instante.