El pasado 14 de febrero, a los 90 años murió Carlos Saúl Menen en el Sanatorio Los Arcos. El riojano estaba internado producto de una infección urinaria. Estuvo activo hasta sus últimos días: logró formar parte en las primeras asambleas virtuales del Senado a causa de la pandemia de coronavirus como gerente de La Rioja.

En este momento, a una semana de su fallecimiento, Zulemita Menem -su hija- le dedico una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. “Solicito excusas por no poder contestar 1 a 1 todos y cada uno de los mensajes. Les agradezco desde lo mucho más profundo de mi corazón, tanto cariño”, empezó su artículo.

“Papá salió como vivió… peleando hasta su último latido, pero con esa calma y paz que lo caracterizaba…. algo que lo logró único”, continuó. “Por mi lado, estoy parado…. con bastante mal pero con fuerzas, como me enseñó a combatir la vida frente a la adversidad”, añadió. “Cuidar a tus progenitores es un mantón de bendición que Dios nos ofrece, para lograr regresarles en vida, lo que hicieron por . Cuídenlos“, cerró al lado de la fotografía de dándole un beso al exmandatario.

Entre lágrimas, días atrás contó de qué forma fueron los últimos minutos con vida de Carlos Saúl. “Acompañado por nuestra familia salió agarrado a través de mi mamá”, contó entre lágrimas a la prensa en la puerta del sanatorio.

Quien no ha podido hacerse que se encuentra en la clínica fue Antonella Menem, la nieta del político. “Recién vengo del sanatorio de los arcos y como ahora se suponía que iba a pasar no iba a poder entrar a conocer a mí abuelo, tengo prohibida la entrada. Según dicen solo entran familiares directos y , ¿qué soy?”, redactó ciertas semanas atrás en Twitter la joven. Más de una vez compartió la tristeza de no poder acompañar a su abuelo. “Esperemos pudiese estar ahí para agarrarte la mano y decirte cuánto te amo”, publicó últimamente.