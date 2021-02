Una bomba explotó en el mundo del espectáculo de nuestro país en las últimas horas, luego de lo que dijo Marina Calabró en el programa donde se desempeña junto a Jorge Lanata en Radio Mitre. Y es que la periodista habló de la posible incorporación de Nicole Neumann, actual panelista de «Nosotros a la Mañana» en Canal Trece, a «Intratables», el ciclo que lleva adelante Fabián Doman en América TV.

En medio de los cambios que siguen afectando al formato, los nombres siguen circulando y cada vez son más fuertes. «¿Qué es esto de Nicole Neumann en Intratables?», indagó el conductor. «Ay, Lanata. Ustedes saben que estamos rearmando Intratables. Enfrentamos un nuevo horario, cuando arranque Jorge Rial, Intratables tomará el horario de 22:30 a 00», manifestó la panelista sin vueltas.

«Más tarde. Ya hablamos de la salida de Reato y la salida de Ernestina, y de las dudas, más que dudas, salida de Carolina Losada por la superposición con el programa de Baby Etchecopar. También está el tema de Vilouta que se me levanta a las 4 y media de la mañana… No puede dormir tres horas ese muchacho porque no nos llega a fin de año. De ninguna manera… Entonces, ya han incorporado a Martín Candalaf», sostuvo Marina Calabró.

«Hay otros nombres dando vuelta, los publicados son Silvia Fernández Barrio que yo le diría que no… Está muy abocada a las cuestiones de su fundación, está con otra agenda. Por otro lado, se habla de Augusto Tartúfoli, me gusta; se habla de El Dipy también, ha rendido siempre que fue y hace buen contrapunto con Brancatelli. Y el nombre de Nicole Neumann… Yo ayer hablé con Doman sobre este tema», contó la periodista.

«Él estaba en plena cena de San Valentín, fue muy lindo. Había posiciones encontradas, pero me contó que ya hubo charlas con ella, que él mismo habló con Nicoletta. Y que ella muy sensata, le dijo ‘¿por qué a mí?’. Le dijeron ‘porque tenés posiciones políticas claras y aprendiste a debatir en ‘Nosotros a la mañana’ y porque sos militante vegana’. Ella lo que le planteaba es que no quería que sea algo efectista, para buscar impacto», sentenció.