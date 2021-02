La Secretaría de Comercio Interior de la Nación, mediante la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Usuarios (SSADC), imputó a las compañías Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de distribución de ciertos artículos de consumo masivo para su comercialización.

Este incumplimiento podría podría llevar a que las fabricantes citadas previamente reciban probables sanciones de hasta $10 millones.

Para saber cuál es la verdad de las tiendas de Mendoza, MDZ efectuó una transitada por las góndolas de ciertas primordiales cadenas.

Según explicaron a este medio los trabajadores de los mercados, los meses de diciembre y enero se observó una baja en determinados modelos, algo que pasa de año en año gracias a las fiestas de navidad y final de año.

No obstante, los repositores de mercados Átomo, Carrefour y Vea recalcaron que desde hace unos meses no ingresan artículos importados y las fabricantes líderes de aceite, como Cocinero o Naturaleza, “por el momento no se trabajan”. En su sitio los clientes del servicio están con segundas fabricantes a costos mucho más bajos.

“Las fabricantes mucho más conocidas de aceite dejaron de trabajarse en el momento en que fue el acuerdo de costos con el gobierno. En su rincón entraron estas segundas fabricantes”, enseña un repositor que trabaja en mercados Carrefour.

El responsable de entre las sucursales de mercados Átomo explicó que los artículos llegan en menor cantidad y añadió: “si los clientes del servicio escuchan que hay faltantes en el momento en que los ponemos en las góndola se los vuelan”.

Más allá de que desde noviembre precisamente las tiendas han sentido cambios en la proporción de modelos que ingresan y hay algunas fabricantes que no están mucho más en las góndolas, en todos las cadenas recalcaron que todos los modelos de la canasta básica están libres para los clientes del servicio.