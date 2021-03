Casarse es el sueño de muchas mujeres, de hecho hay algunas que invierten mucho tiempo y dinero en la celebración de su matrimonio; pero… ¿Se imagina enterarse de que usted está metido en un matrimonio sin saberlo?

La mujer cuyo nombre no trascendió, nunca acudió a la ceremonia civil de su boda y nunca firmó ningún papel, su firma fue falsificada. La mujer presentó una demanda ante el tribunal de Oremburgo en Rusia. La damnificada declaró que estuvo casada sin su consentimiento desde 1999 hasta 2020, producto de una falsificación, así ella lo comunicó este jueves en dicho tribunal.

La corte detalló que la mujer no firmó el papel de consentimiento que pide el gobierno ruso para poder celebrar el matrimonio. Ella afirma que no asistió a la boda y que no firmó el libro de registro, todas las firmas fueron falsificadas.

Los implicados en este hecho cuyos nombres no trascendieron por cuestiones de privacidad, habían estudiado juntos en la universidad. El hombre le ofreció concertar un matrimonio ficticio para obtener la residencia en ese país, cosa que ella no aceptó; declaró la damnificada al tribunal.

Imagen: Pixnio

El organismo judicial declaró nulo el enlace después de que los peritos caligráficos establecieran que la aparente firma de la mujer, era producto de una falsificación. Este trabajo determinó que la mujer no participó en el proceso y no se cumplieron las condiciones básicas para la legalidad del matrimonio.

Imagen: Casateyverás

La legislación rusa ordena que debe haber un consentimiento mutuo y voluntario entre un hombre y una mujer, además de la presencia de ambos contrayentes al momento de oficializarse la unión.

Del paradero del esposo no se ha sabido nada aún. veinte años después y sin siquiera haber dado el “sí acepto”, la mujer deshizo este insólito matrimonio ilegal.