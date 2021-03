Adele tiene una de las voces más privilegiadas en toda la industria de la música, una voz comparada en fuerza con la de Amy Winehouse, por decir lo mínimo. Además, la diva británica nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa en cualquier escenario y por eso recordamos la ocasión en la cual se declaró una auténtica fanática de Lana Del Rey cuando confesó su canción favorita, “Salvatore”.

Todo empezó con un tatuaje que se hizo Adele hace algún tiempo dejando ver una muestra del término “Paraíso” en homenaje a su hijo Angelo (como una analogía por lo que el pequeño representa). Lana Del Rey tiene un EP titulado “Paradise” y un single “Dark Paradise” que son objeto de adoración para la ganadora del Oscar.

“(Del Rey) probablemente piensa que soy, como, una fanática loca”, dijo Adele en el pasado durante una entrevista con Rolling Stone. Después de eso cantó parte del primer sencillo de Del Rey “Born to Die” y sumó, siempre fiel a su estilo divertido: “Quiero decir, soy una fanática de Lana, pero no una loca”. Por otro lado, en una charla previa con The New York Times, Adele dijo que la música de Lana Del Rey a veces le provocaba emociones oscuras.

“Ella simplemente apuñala mi alma todo el tiempo y me hace querer llorar. Me encanta lo misteriosa que es ella también. Y me encanta que ella publique un disco y eso es todo”, sumó dejando ver que las canciones de Lana Del Rey provocan en ella las mismas opiniones que la misma Adele provoca en sus fanáticos.

Pero eso no es todo, ya que Adele reveló también su obsesión por la canción “Salvatore” y las emociones que le provocan: “Estoy obsesionada con ella. Sus letras son feroces. El coro de esta canción me hace sentir como si estuviera volando, como esa parte de tu vida cuando pasa a cámara lenta. Cuando no tienes nada que hacer y estás mirando por la ventana y tu mente va a lugares mágicos”, confesó en una charla con Vogue.