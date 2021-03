Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, habló con el programa Ya Somos Grandes, de TN, sobre el curso de la pandemia y sobre la medida que tomó el gobierno suspendiendo los vuelos con Brasil, Chile y México. A su vez, pidió acelerar la campaña de vacunación para mitigar la expansión del coronavirus.

“Yo estoy de acuerdo con que frente a la situación en Brasil y ahora en Paraguay, se tome definitivamente una decisión como esta. Me parece que se podría haber tomado un poco antes, al menos hace como tres semanas. El desborde en Brasil no empezó la última semana, comenzó cuando la nueva variante de Manaos se diseminó al resto de los estados. Hace dos o tres semanas que la situación está desbordada y hacía falta tomar medidas drásticas”, afirmó.

Rubinstein consideró que la situación de Brasil es “realmente preocupante” y criticó al gobierno al expresar: “Hace ya varias semanas vengo diciendo que si hay que tomar medidas de restricción, hay que tomarlas de golpe y de una vez. Lo que no tenía demasiado sentido era esto de ir reduciendo los vuelos o cerrando un poco o controlando un poco. Si una toma la decisión, estas cosas hay que hacerlas”.

“Si se hacen las cosas a medias, como bajar 30% los vuelos, no sirve de nada. Incluso te digo algo, yo dudo de la efectividad de esta medida. No creo que sea una medida extremadamente efectiva, pero sí creo que hay que tomarla hasta ver el cuadro de situación en Brasil. Y hay que ampliar mucho los testeos y la secuenciación genómica para ver qué variantes están circulando en el país. Probablemente la nueva variante ya esté en el país”, amplió.

Por último, pidió que la población “extreme sus cuidados”, como el uso del barbijo, la distancia, la higiene de manos, la menor circulación, y el cumplimiento de los protocolos, y manifestó: “Lo único que nos va a sacar de esta pesadilla es acelerar la vacunación. No hay otra manera. Si no aceleramos la vacunación, y no hacemos todas las medidas de control y de detección temprana, vamos a estar muy complicados para la segunda ola”.