Después de que Beatriz Sarlo contara en la Justicia que desde la provincia de Buenos Aires le ofrecieron vacunarse en el contexto de una campaña de concientización, puesto que la Sputnik V era muy cuestionada, hubo muchas voces que opinaron sobre la cuestión. Una de fue la de Adolfo Rubinstein, quien charló en TN y se mostró en oposición a esa idea que en el final no se realizó.

“Fue un concepto a destiempo, pues la campaña se encontraba pensada en el instante en que la provisión de vacunas no se encontraba asegurada. Además de esto, la población que se pretendía ejemplar formaba una parte de los conjuntos no atacables, y eso provocó muchas contradicciones”, aseguró el exministro de Salud a lo largo del gobierno de Mauricio Macri.

Rubinstein añadió que “el pecado original debe ver con que se planeó una campaña de concientización en el momento en que todavía no se encontraba probada de forma contundente la eficiencia y seguridad de la Sputnik V, y además de esto no había disponibilidad de vacunas, lo que era producir esperanzas que no se iban a poder cumplir, algo que al final ocurrió”.

Por su parte, el exfuncionario equiparó esta situación con la vacunación VIP que derivó en la renuncia de Ginés González García, y apuntó que Beatriz Sarlo descubrió esta información pues se lo requirió la Justicia. Entonces, manifestó que toda la situación le pareció “poco afortunada por el hecho de que es una parte de una trama que crea bastante rechazo”.

El nombre de Rubinstein apareció en la posdata del e-e correo electrónico que Carlos Díaz, editor de Siglo XXI, le envió a Sarlo. Exactamente el mismo afirmaba que el exministro había asegurado que se encontraba presto a darse la vacuna rusa y que eso podría asistir. A lo largo de la entrevista, se mentó ese tema y el político extremista manifestó que se sorprendió, bromeando sobre esto: “Jamás creí que iba a ser tamaño influencer”.