Las consultoras estiman que en el tercer mes del año superó el 4%. Si cediese al 3% por los próximos tres meses, acumularía 22% solo en la primera mitad del año.

Las proyecciones de inflación bajo el 30% este año de Martín Guzmán van perdiendo seguidores acorde las subas de los costes de los alimentos no ceden del 4% de forma anual.

Con la inflación de marzo en torno al 4%, solo en los primeros tres meses del año, los costes habrían sumado 11,3%, aun con parte importante de los costos regulados pisados. En verdad, para los alimentos los costes ahora subieron 8,4% en los primeros un par de meses del año y si se contemplan subas en los alimentos de hasta el 6% en el mes de marzo, 14,9% en el primer período de tres meses.

De esta forma, aun si en el segundo período de tres meses, la inflación cediese al 3% de forma anual, solo en la primera mitad del año, la inflación habría juntado 21,6%. Y si lo mantuviera en el 3% promedio hasta final de año, arriba del 45,2%, así como lo apuntó el último informe del Centro de Estudios para la Novedosa Economía (CENE) de la Facultad de Belgrano.

En este sentido, su directivo y economista Víctor Beker advirtió que: «ahora no tiene que ver con entender si la inflación de forma anual alcanzará al 29% propuesto por la autoridad económica, sino más bien si se va a poder eludir que vuelva a un nivel próximo al 53,8% registrado en 2019».

El punto es que, de momento, desde el frente capital no se han alineado las cambiantes con la desinflación como norte. En cambio, Guzmán prefirió buscar la coordinación de esperanzas entre costos y sueldos, pero si la referencia del 29% se difumina antes de mitad de año, la puja salarial se marcha a desbocar inmediatamente antes de las selecciones de medio término.

«Dada la inexistencia de un plan de ataque a la inflación, los diferentes componentes que la nutren proseguirán operando en todo el año. A la realineación de costos relativos se añade el incremento del precio en todo el mundo de las commodities, que la autoridad económica quiere normalizar a través de el atraso cambiario, con el daño a la competitividad en todo el mundo que ello puede ocasionar.Asimismo podría operar en exactamente la misma dirección el eventual incumplimiento de la misión de déficit fiscal que fue calculada suponiendo a una gran parte de la población vacunada y, por lo tanto, sin precisar una exclusiva cuarentena que fuerce a reinstaurar el IFE y el ATP o medidas equivalentes», añadió Beker.

El peligro, entonces, con la emisión monetaria en torno al 31% de forma anual, es pasar a un régimen de mayor nivel de inflación, como viene vaticinando Carlos Melconian y continuar arrastrando un piso de inflación superior al 40% de forma anual.

«Este año se está incubando un atraso cambiario que el año próximo va a haber que corregirlo, pues hay mucho más demanda que oferta de dólares estadounidenses. De ahí que para el próximo año asimismo veo una inflación alta, no sé si del 40%o del 45% pues hay que ver primero de qué manera acaba este año, pero comparto el punto que expone Melconian», ha dicho el economista en jefe de Ecolatina a este medio, Matías Rajnerman.

«A nosotros el primer período de tres meses nos ofrece 12% y más allá de que va a bajar en el mes de abril, ni cerca vamos al llegar al 1,7% que es necesario para llegar al 29%. No van a llegar al 29% ni sirve de guía para bastante. El tema está difícil más que nada por el hecho de que los enormes drivers de la inflación no se prendieron en el mes de marzo: el dólar estuvo calmo, igualitarias hubo algo, pero tampoco tanto, se movió un tanto el comburente, pero con los dirvers calmos lo que se revela es que la inercia inflacionaria es esencial. De ahí que pienso que va a proseguir alta, aun si en el mes de abril va a comenzar con tres e inclusive es posible que perfore el 3,5% si no hay movimientos en frente cambiario», añadió.

«Asimismo falta actualizar las tarifas y todavía no entendemos ni cuánto ni cuándo. De ahí que para el año nos encontramos proyectando 42,5%. Comprendemos que los meses preelectorales serán los mucho más calmos mientras que el dólar se sostenga relajado y después en el mes de noviembre y diciembre se marcha a apresurar. Pero si por la brecha cambiaria o la alta emisión que hubo por el tema covid se moviese mucho más el dólar, entonces mucho más alta sería la inflación», concluyó.

Por ahora, los pronósticos para la inflación de marzo van del 3,9% al 4,2% como en la situacion de las consultoras EcoGo Y C&T Aconsejes Económicos. Para la primera, con los alimentos subiendo al 4,3% y para la segunda con el capítulo de alimentos y bebidas girando el 6%. Así, la inflación interanual amontonada quedaría en 40,8%, la mayor desde junio de 2020.