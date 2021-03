Este martes por la tarde se dio un curioso cruce en Twitter entre Agustín Rossi, ministro de Defensa, y Diego Cabot, periodista de La Nación. Todo empezó con una crítica por la forma de comunicar la compra de unos camiones militares, que derivó en una acusación de una relación con Marcos Peña, exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Cabot inició la polémica al subir la foto de una noticia en la que el Ministerio de Defensa anunciaba la compra de tres camiones de alta tecnología e indumentaria de seguridad, y el periodista acotó irónicamente: «El ministro Agustín Rossi comunica que Fabricaciones Militares compró tres camiones. Tres camiones, dijera #LuisBrandoni».

El ministro de Defensa no se quedó callado y lanzó una dura acusación contra el periodista: «Mejor comprar camiones, vestimentas y protecciones para los trabajadores que pagar tus viajes por el país Cabot, como hacía Marcos Peña mientras intentaba cerrar Fabricaciones Militares en San Juan. Te invito a recorrerla. Eso si, el pasaje te lo pagás vos».

Ante eso, Cabot desmintió la acusación al afirmar: «Miente ministro. Miente. No conozco San Juan». Pero Rossi volvió a redoblar la apuesta, y publicó un artículo para fundamentar su acusación: «Como verás no miento. Marcos Peña te pagaba pasajes. Nunca dije que conocías San Juan, por el contrario, te invité a conocerlo. No sabés lo que te perdés. Eso sí, pagate el pasaje de la tuya».

La nota que subió Rossi era de 2017, y relataba que Marcos Peña le pagó pasajes a Cabot para que viaje a Mendoza y acuse al asistente a bordo de pegarle una patada, con el objetivo de desprestigiar a Aerolíneas Argentinas. El artículo también explicaba que el periodista de La Nación escribió 19 notas criticando a la aerolínea de bandera, en un contexto en el que había rumores de que se podía llegar a privatizar.