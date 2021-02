Juariu, la panelista de “Bendita” que se especializa en investigar a fondo las redes sociales de los famosos, se encontró finalmente, cara a cara, con Agustina Kampfer, la panelista de “Nosotros a la Mañana”. La influencer le dedicó varios posteos a la expareja de Jorge Rial, burlándose por una publicidad que la pelirroja realizó en sus redes sociales. Ahora, por fin, Kampfer le pudo decir todo lo que pensaba al respecto.

Juariu se llama en realidad Vicky Braier y nació en la provincia de Tucumán, como ella misma lo cuenta y demuestra orgullosa. Este martes, via zoom, estuvo de invitada en el programa de El Trece que conduce el Pollo Álvarez donde se encontró con Agustina, de quien hiso algunos chistes por burlarse de promocionar una mopa para limpiar el piso en su cuenta de Instagram. “La acabo de empezar a seguir a Vicky”, dijo Kampfer.

“Hacés bien”, le aseguró el conductor, y la panelista rápidamente agregó “que me ha atendido también alguna vez”, a lo que la influencer, por las dudas, le pidió “¡perdón!” desde su casa. “No, me parece fantástico, Vicky, a mi me gustó, me divertí, yo me rió mucho de mi misma y aproveché…”, afirmó Kampfer. “Ah, por la mopa te enganchó a vos”, agregó Álvarez, y ella confirmó “por la mopa, que acabo de pasar en vivo”.

“Maravilloso, una de las mejores cosas de este año fue eso, la verdad que me estallé, fue hermoso”, le dijo Juariu esperando que la cosa no se pusiera incomoda y que no se produzca un conflicto. “No te conozco pero te quiero”, dijo la pelirroja que le hizo luego la pregunta que todos le quieren hacer: “¿Vícky cómo hacés? Me interesa mucho y le quiero contar a la gente que no la conoce, parte de su magia es que te registra un cenicero que aparecía en una esquina de una historia de Instagram, con el mismo cenicero de otra persona, dos días después en su otra historia, realmente cosas que a cualquiera le pasarían desapercibido ¿Qué técnica tenés? Es un laburo realmente de detective”.

“Tengo mucha memoria visual”, afirmó Juariu, “y por ahí de la nada, vos subís una historia en tu casa, por ejemplo, y yo ya la capturé, entonces después cuando tengo que comparar, yo ya sé qué piso tenés vos, por ejemplo. Yo ya sé qué piso tienen todos los famosos, más o menos. Qué paredes, entonces yo ya me agarro de ahí, de historias viejas tuyas, tengo de un montón de famosos, entonces suben y se les ve la cocina, y yo la capturo, digo en algún momento me va a servir”, reveló.