Volvió con todo y conquistó una vez más a los televidentes con su frescura y su forma de ser. Juana Viale regresó a la pantalla de Canal Trece para seguir reemplazando a su abuela, Mirtha Legrand. Y es que la gran diva de los almuerzos, aún sigue cuidándose en su hogar, mientras aguarda por la segunda dosis de la vacuna de coronavirus, debido a que integra uno de los grupos de riesgo.

Pero esta vez, dejó a todos los televidentes con la boca abierta al hablar junto a sus invitados de los pensamientos irracionales, como así también sobre ciertos comportamientos compulsivos. Fue nada más y nada menos que Jey Mammón el primero en salir a contar lo que a él le sucede cada vez que comienza una nueva edición de “Los Mammones”, el ciclo que se emite a través de América TV.

“Cada vez más tengo que entrar con el pie derecho a todos los lugares, es algo que me preocupa”, afirmó el también humorista. Por su parte, Ulises Bueno, comentó que reza y se persigna en cada oportunidad en la que va a subir a un escenario para cantar. Por otro lado, Nelson Castro, sostuvo que no tiene ningún TOC. Fue entonces cuando Juana Viale hizo una inesperada confesión delante de todos.

«Ahora que lo pienso bien creo que yo también tengo algo que me pasa siempre sin excepción”, afirmó la reconocida actriz. “Yo no quiero decir la palabra obsesiva, pero el tema de la limpieza en la cocina el algo que no soporto. Yo hago mucha comida en mi casa y si vienen mis amigos a comer, yo me levanto, cocino y mientras ellos siguen comiendo yo me voy a limpiar”, afirmó la morocha.

“Eso es ser obsesiva”, lanzó Jey Mammón siempre filoso y sin filtro. “Calláte. Te juro que hasta que no termino de lavar no puedo volver. Es algo que me neurotiza; ahora que lo dije me siento liberada”, afirmó Juanita. “Los que van a comer a tu casa ahora ya lo saben”, señaló por su parte el médico y periodista de TN, en uno de los programas más divertidos desde que la nieta de Mirtha está al frente.