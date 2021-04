Fue verdaderamente realmente fuerte lo que sucedió este domingo en el software que transporta adelante Juana Viale por medio de la pantalla de Canal Trece. Y sucede que en la mitad de la polémica y las especulaciones, una de sus convidadas decidió preguntar por la reacción de su abuela, Mirtha Legrand, después de que se generara el enorme debut en este 2021, con una escenografía totalmente renovada.

«Aprovecharé este instante para preguntarte qué ha dicho la abuela Mirtha de tu debut. Deseo comprender todo, con lo que se ha dicho esta semana», averiguó Pía Shaw sin guardarse nada. «Realmente bien. Se encontraba encantada, se encontraba maravillada. Charlé al otro día del debut, para la multitud que todavía no se enteró pues el público siempre y en todo momento se moderniza, les cuento que este programa sale grabado. Se encontraba muy feliz, contentísima», lanzó la morocha.

«Vos te enterás de todo, ¿no? Que Mirtha se encontraba enojada, que no le había dado gusto, que la escenografía no era para ella», manifestó de nuevo la panelista de «Los Ángeles de la Mañana». «Ah, no todo lo opuesto, me gustan mucho los chimentos mal contados. Se encontraba muy feliz, mencionó que la escenografía era muy radiante, que parecía un programa del exterior, observando lo que cuesta realizar un programa, realizar una puesta de producción aquí», aseveró.

Fue en ese instante, antes de finalizar, donde la paró el carro de la peor forma, lanzando una pregunta que dejó a todos enmudecidos. «Re seguidor de su nieta, re seguidor. Conque nada, fueron buenas críticas de mi abuela. En este momento prosigo con el software yo, ¿te jode?», disparó Juana Viale sin guardarse nada. Fue días atrás en «Intrusos» donde charlaron del supuesto enojo de la enorme estrella de los almuerzos.

«Hay máxima tensión en el ambiente, esto es entre sus ayudantes, y la familia. La intención clara es dejar a Juana Viale como conductora fija del programa. Sus allegados están enojados con los Legrand-Tinayre pues sienten que no la cuidan», aseveró Rodrigo Lussich. «La producción me mencionó que en el momento en que vuelva, Mirtha va a ingresar por otra parte. Nacho mencionó que ‘a ella no le agrada charlar por teléfono’, pero en el momento en que cumplió años salió desde C5N hasta en Polémica en el bar”, lanzó Adrián Pallares.