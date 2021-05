El gobernador recorrió en Posadas el edificio donde va a funcionar el primer Centro Modelo de Asistencia y Rastreo de Pequeños, Pequeñas y Jovenes (Ce.Mo.AS). Además de esto, adelantó que se avanzará en replicar estos centros en otras ciudades de la provincia.



Ayer, el gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrió el primer Centro Modelo de Asistencia y Rastreo de Pequeños, Pequeñas y Jovenes en enfrentamiento con la ley. Allí un equipo interministerial y también interdisciplinario regulará y valorará la rápida derivación y contención de los inferiores judicializados. Sobre esto, el gobernante apuntó que “este centro es de todos modos una obra civil de un espacio que será fundamental en el trabajo de la restauración de los inferiores”.

El funcionario recalcó que el espíritu de la acción aparece de la implementación de la Ley Provincial XIV N° 14, desde la como «se crean esta clase de sitios apasionados en prosperar y advertir en forma precoz las formas de proceder de jóvenes que delinquen o tienen enfrentamientos con la ley. Por el hecho de que tras ese hecho, hay una historia en la familia de ese joven, hay una historia en la vida de ese joven que el Estado debe estimar y ofrecerle las herramientas para ir resolviéndola”.

Además, mantuvo que “está probado que la actitud de encierro en un joven o un niño crea una conducta posterior en su desarrollo o avance que va marcando y que tiene secuelas muy graves en el momento en que es joven o adulto”. De esta forma, aclaró que el centro va a recibir a los inferiores con enfrentamientos con la ley con un equipo multidisciplinario, que avanzará con un diagnóstico para advertir inconvenientes con sumes, familiares o de otra clase que tienen la posibilidad de perjudicar al menor.

Por otra parte, Herrera Ahuad comentó que en el momento en que la ley marco fue construída no existía el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, y la jurisdicción recaía en el Ministerio de Gobierno. En ese aspecto, aclaró que «en este momento se conjugan los 2 ministerios para lograr tener los expertos y todo el equipo predisposición para solucionar esta problemática”. Además de esto, apuntó que la idea «es algo único en la Argentina tomando la dimensión que tiene la atención prematura o precoz en un joven. Lo más esencial para nosotros es la persona humana y la restauración de esa persona de alguna dolencia o de algún inconveniente que logre tener, siendo el Estado el ente rector de esto teniendo los elementos para lograr ofrecer calidad de vida”, añadió.

Con relación al centro que visitó el día de hoy, el Gobernador aseguró que absorberá las situaciones de Posadas y el área metropolitana. “Después vamos a seguir con las otras ciudades enormes realizando un esquema piramidal que va a ser Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú”. Sin embargo, dio cuenta que se va a tener en cuenta el mapa de delitos de jóvenes confeccionado por la Policía de la Provincia de Metas para comprender dónde se registra la mayor problemática. “Desde ahí iremos continuando con el resto de los centros en el interior”, añadió.

A lo largo de la visita asimismo estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Samuel López, al lado de su equipo compuesto por el subsecretario de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla. Asimismo, el Subsecretario de Seguridad, Ariel Marinoni y el diputado provincial, Martín Cesino, entre otros muchos gobernantes provinciales.

El marco de acción del Ce.Mo.AS

El Ce.Mo.AS está planeado como un espacio de atención rápida de pequeños, pequeñas y jovenes en enfrentamiento con la ley, consistente en una evaluación técnica profesional y rastreo familiar de un equipo interdisciplinario. Todo a fin de restituirse a su espacio y brindarle las herramientas primordiales para una reinserción popular. En el caso de mediar consumo problemático de substancias, hay que asegurar régimen médico profesional.

Particularmente, marchan como una sola instancia, de carácter previo y obligación, al ingreso del individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta al sistema penal provincial, ofreciendo un servicio interministerial. Esto en función de aceptar, coordinar, valorar, contener y derivar con celeridad a inferiores en enfrentamiento con alguno de las circunscripciones judiciales provinciales. La permanencia de un individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta en los Ce.Mo.A.S. no puede sobrepasar las 24 horas desde el ingreso.

Este primer centro visitado hoy por el Gobernador, cumple con la Ley Provincial XIV N° 14 que da el marco legal a la creación de la idea. De este modo, el este Ce.Mo.AS va a funcionar en la localidad Posadas, en el vecindario San Gerardo, en la calle 125 N°3192. Tal espacio se compone de pabellones masculinos y femeninos y aparte de los expertos de las diferentes áreas, va a tener intervención de efectivos especialistas de fuerzas de seguridad provinciales.