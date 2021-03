Nancy Pazos usó su interfaz de Twitter para reportar un hecho sobre su familia que fue de enorme preocupación para sus fieles. La panelista de “Flor de Equipo”, el magazine de Florencia Peña, Marcelo Polino y Paulo Kablan, contó que volvió a tener problemas con el coronavirus: “Apartada por los próximos diez días. Hijo con Covid positivo”. El chaval que tuvo al lado de Diego Santilli se había infectado tras un viaje de fin de curso a México.

Sin embargo, la periodista aclaró: “No soy contacto ajustado pues se aisló desde el instante en que llegó enfermo de su viaje de egresados, pero lo voy a cuidar”. Esta no era la primera oportunidad que debía confrontar a la patología, sino ahora la había sufrido al lado de sus pequeños el año pasado. “Segundo Covid de Nicanor en solo seis meses. A proseguir cuidándonos”, señaló.

Además de esto, la conductora había sufrido la pérdida de su madre tras pasarle el virus en 2020. Últimamente, trascendió en los medios que 40 y 4 jóvenes volvieron contagiados de Cancún. Por esa razón, numerosos especialistas desaconsejaron hicieron esta clase de viajes al exterior. “Uno fue mi hijo”, descubrió Nancy. Numerosos le escribieron para probarle su acompañamiento.

No obstante, uno se incordió: “ no comprendo qué necesidad hay de que tu hijo salga a huevear, che. Le afirmáis que no y listo. ¿Qué importa que sea de egresado? Mija, mucho más cerebro”. La otra se justificó: “Soy humana. Tenía toda la ilusión. Cumplimos todos y cada uno de los protocolos y se fueron de viaje”.

Pazos protestó, ya que antes de volar de vuelta a la Argentina, los chicos se habían hisopado, pero no habían detectado nada. Pese a ello, el resultado fue diferente al llegar a Ezeiza. La periodista se vio desconcertada por ese fundamento. “Precisamente no alcanzó. O los test mexicanos no son fiables, por el hecho de que si no hubiesen dado negativo allí, no estarían siendo inconveniente para el país”, manifestó.