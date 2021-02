Cinthia Fernández y Martín Baclini protagonizaron un romance tan profundo como fugaz. La pareja decidió separarse a objetivos del 2019. Si bien al comienzo la polémica y los asaltos mediáticos estuvieron a la orden del día, en este momento sostienen un vínculo en buenísimos términos. Este jueves, el empresario rosarino dio una nota y dejó mover uno de las causas de la separación.

Últimamente en un reportaje con Tomás Dente en Vino para vos, Baclini aseguró que la bailarina es por lejos la mujer más esencial de su historia. Siendo consultada por las afirmaciones de su ex-, Cinthia no tuvo mucho más que halagos y mantuvo: ” fue mi enorme amor, por algo no hice pareja con absolutamente nadie después”.

El empresario escuchó atento estas afirmaciones en el piso de Hay que ver y declaró: “En el final del sendero esta es nuestra verdad”. Acto seguido, los panelistas le consultaron por qué razón no estaban juntos si se adoran tanto como dicen, y sentenció: “Querer a un individuo y sus hijas no significa estar en pareja el día de hoy, aquí y en este momento”.

“En las relaciones soy muy franco y antes de mandarme una macana o no estar al 100% tengo la maldita práctica de irme. Pero soy feliz como soy y no debo mudar nada por el hecho de que soy genuino y sincero”, recalcó el empresario que siempre y en todo momento se aferró a su independencia:

Entonces, Paula Trápani recordó un fragmento de la carta que le escribió a la bailarina a un año y medio de la separación. En dibujó corazones y explicó: “Tienen un concepto. Es Cinthia, , las tres niña y si cualquier día soñamos con tener un hijo, ese es el sexto corazón”.

Velozmente le cuestionaron que sus afirmaciones equívocas siempre y en todo momento deja las puertas abiertas, pero se defendió: “Si charlamos de algo sentimental como mi familia, mis amigos o Cinthia, veo las cosas hermosas. Si charlar cosas hermosas es confundir, me equivoco y no hablo mucho más”.

Por último, Trapani le advirtió: “Ojo que va a venir otro y ahí te va a agarrar…”. “Seguro”, lanzó asegurando que no se pondría contento de ver a su expareja con otro hombre.