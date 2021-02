Despus de milésimas de segundo de 32 temporadas que Los Simpson llevan al aire, por último se dio a saber que Disney compr Fox (en este momento llamado Star) y podra continuar la produccin de esta conocida familia amarilla.



Pero eso no es todo. En este momento su constructor, Matt Groening, resolvi una de las considerables incertidumbres de los fanticos y cont dnde est realmente Springfield, la localidad de la enorme familia.

Cabe rememorar que en USA hay milésimas de segundo de 35 ciudades bajo el nombre de Springfield y para Groening fue un aspecto muy especial. Por esto es que decidi que la creacin de una familia habitual se halle en un espacio habitual tambin con un nombre igualmente comn.

Groening, en una entrevista para The Smithsonian cont datos únicos de dnde queda esa imaginaria localidad de Springfield y se puede resaltar que todo tiene un porqu: “El nombre Springfield hay que a Springfield, Oregn. La razn es que, en el momento en que era nio, miraba la serie “Father Knows Best”. Y esta ocurra en Springfield. Para mi era impresionante, pues me imaginaba que era la localidad vecina de Portland, mi localidad natal”.



Tambin agreg: “En el momento en que crec me percaté de que era un nombre ficcional. Tambin supe que Springfield era entre los nombres milésimas de segundo recurrentes para una localidad en USA. Y cundo hice la serie pens que podra ser un xito y todos pensaran que se tratase de su Springfield”.

Al final, en este momento s todos saben donde queda la localidad de Los Simpson y el porqu de su eleccin segn su constructor.

