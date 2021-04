Viviana Canosa se posiciona en el lugar junto a las periodistas más filosas y controvertidas de la televisión argentina, junto a Débora Plager y Marcela Tauro. Día a día, la blonda se las ingenia para estar en el foco mediático y entrevistar a las figuras públicas más relevantes del momento. En esta ocasión, tuvo un diálogo con Eduardo Belliboni en «Viviana con vos«, dirigente del Polo Obrero y reveló la verdadera razón de su disputa con Alberto Fernández: «No sabía qué hacer».

Ante la toma y tensión vivida en el Ministerio de Educación por el reclamo que llevaron a cabo los jóvenes piqueteros, Canosa decidió entrevistar a Eduardo, como participante de la toma. La idea era que explicara los reclamos. Sin embargo, la charla acabó con Viviana explicando por qué discutió con el Presidente: “Mi pelea con el Presidente empieza cuando quiero mandar comida a La Matanza”.

“Viene Belliboni con una persona al programa con comedores y yo me comprometo porque la veo llorar en plena pandemia. Empiezo a conseguir camiones con comida con amigos empresarios. Empezamos a poner plata. Cuando está llegando la comida no me la dejan entrar los punteros. Ahí lo llamo a Berni porque no sabía qué hacer», prosiguió la presentadora. Por otro lado, Belliboni denunció públicamente que “el Ministerio está como la educación argentina”.

“Manchado, cerrado y sin repuestas. Lógicamente, los chicos se reunieron, discutieron, vinieron tres veces y no les recibieron un petitorio y son miles de chicos en todo el país. Lo escuché al ministro Trotta decir que están abiertos al diálogo, es mentira. El ministro de Educación miente, porque ni siquiera nos recibieron el petitorio. Hay un millón de chicos que quedaron fuera de la escuela el año pasado, hay otro tanto que no tiene dispositivos para acceder a la educación y sin educación no hay futuro», explicó el invitado del ciclo.

Además, el entrevistado de Viviana Canosa disparó que “»hay algunos sindicatos que reclaman y hay otros se junta con el Gobierno y no reclaman absolutamente nada. A Baradel no le importa, está con el Gobierno. Todos los que están con el Gobierno no tienen problema con la educación y está todo bien. A los chicos que están fuera del sistema educativo no los está representando nadie, ni siquiera los docentes que están agremiados. La CGT no abre la boca, ni sobre la virtualidad ni sobre la miseria que cobramos los trabajadores de la argentina. Ni siquiera manda un emoticón enojado», arremetió Belliboni.