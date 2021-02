Eva Cedeño no solo está enamorada en su personaje de la novela televisiva triunfadora “Te doy la vida” al lado de José Ron. Asimismo, en su historia real, la actriz prosigue encontrando las reacciones cariñosas de su novio Pablo Castillo como lo logró en esta ocasión con un nuevo posteo en su Instagram personal.

Cabe aclarar que cada noche la historia amorosa entre Eva Cedeño y José Ron cautiva a la audiencia argentina (país en el que se transmite en la actualidad la tira) y mientras que prosiguen festejando su asombroso éxito en “Te Doy La Vida” la relación es solo una parte de la ficción.

Mientras que, la actriz en su historia real sostiene un noviazgo con el joven Pablo Castillo, hermano de la famosa actriz Fernanda Castillo. Se conocieron hace mas de 1 año por medio de una aplicación de citas y desde allí jamás mucho más se apartaron pese a los distintos comentarios.

Eva, en una ocasión, descubrió que solo le bastó verse con Pablo en solo una cita para percatarse de que deseaba proseguir conociéndolo, conque desde ese instante comenzaron “a salir de lo mucho más habitual”.

El 12 de julio de 2019 la actriz dio a entender su noviazgo formalmente en el momento en que publicó una fotografía con Castillo bajo la historia de historia legendaria: “Mi Castillo. Me agradas, te cuento”. Dada esta publicación, su novio no se quedó atrás y compartió una imagen donde unicamente se limitó a redactar el nombre de su pareja con 3 caritas de ojos con corazón y el emoticón de un corazón rosa palpitante.

En su Instagram, la actriz no deja de verse muy enamorada así sea con fotografías o mensajes que le manda de forma directa a su novio. De esta manera lo logró en una ocasión donde escribió: “El planeta es mucho más bonito si andas conmigo”.

Eva explota las ocasiones regularmente y en su último posteo subió un a fotografía donde está sola y al “natural”. No hay inquietudes de que tiene enamorado a su novio, pues a los pocos segundos le escribió: “Te amo” al lado de un emoticón de corazón.

La actriz no solo le dio un like a ese comentario sino respondió: “ a tiiii, varios muchos”.

Los fanes semejan estar contentos de que la actriz se muestre en todo momento expresiva con su “amor real” alén del “amor en ficción” donde la continuan en la novela televisiva.

Tal y como si fuera poco, en el Día de San Valentín Eva sorprendió con una foto donde se los ve juntos con máscaras bajo la historia de historia legendaria: “My Valentine!!! Te amo @pkastillo te elijo siempre y en todo momento!!!” y su novio en contestación: “Te amo , feliz día. El día de hoy y siempre y en todo momento ❤️”.

Se sabe que el ida y vuelta que se siente de esta pareja es mutuo y es tan profundo que aprovechan cada minuto para decirse -el uno al otro- todo lo bueno que se quieren en sus proyectos y cuánto se adoran.