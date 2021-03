Alberto Cormillot está en el foco mediático, después de corroborar que va a ser papá con 82 años. La mamá de su criatura va a ser Estefanía Pasquini, quien no posee pudor en enseñar de qué forma medra su panza, por medio de las comunidades. El reconocido médico experto en nutrición se ganó la convidación al programa de Jey Mammón. Sentado en el popular sillón de “Los Mammones” se atrevió a charlar de la causa de Diego Maradona y también impactó a todos: «Vino a verme».

Una vez avanzada la entrevista, Jey le preguntó al invitado si era cierto que había atendido al ídolo del fútbol. “Sí, en el momento en que se encontraba por ir a divertirse a Sevilla, vino a verme para adelgazar, sí. Y bajó de peso. Después lo acompañé a Sevilla y ahí apareció una fotografía en el palco con ”, explicó el popular. El presentador deseó ofrecer un paso mucho más allí y le solicitó su opinión sobre la salud de Maradona en los últimos tiempos.

“Mirá, todo señala que hay 2 inconvenientes. Uno es que atender a alguien popular es una cosa que no es para todos. Atender a alguien popular es una cosa que necesita 10 ocasiones mucho más prudencia que atender a un monstruo como era Diego. Además de esto bueno, aquí hubo cosas que… cualquier persona que lea los diarios se hace el interrogante de por qué razón no lo vio un cardiólogo”, lanzó Alberto Cormillot.

Como adelantábamos antes, el reconocido nutricionista va a ser padre por tercera vez. Gonzalo Vázquez, cronista de “Intrusos” lo anunció en Instragram: “PAPÁ A LOS 82! Esta mañana, Alberto Cormillot confirmó que su mujer, Estefanía Pasquini está embarazada. El reconocido médico espera su tercer hijo. Es ya padre de René y Adrián. Felicidades a los dos!!!”. Hace hace un tiempo, Alberto se había referido a la oportunidad de tener sucesión de nuevo: “Si viene un hijo, es bienvenido. Es una cosa hablada, decidida. Hice numerosos pactos. El primero es que me levanto 4 menos cuarto. Es decir, a la noche no puedo levantarme”.

La futura mamá asimismo estaba en el estudio de Jey Mammón, tras las cámaras. No obstante, en un instante de la nota el conductor le dio la palabra. El animador le preguntó hace cuánto pensaban tener descendencia. «Desde antes de casarnos. No lo estábamos intentando encontrar, pero sabíamos», expresó la mujer de Cormillot. El profesional descubrió últimamente en un reportaje con «Mitre Live» de qué forma se va a llamar su bebé: «Si es niña se marcha a llamar Aurora y si es varón se marcha a llamar Álvaro en una resolución no democrática».