Alberto Cormillot se convertirá en padre por tercera vez a los 82 años. Tras el anuncio de que su esposa, la nutricionista Estefanía Pasquini, está embarazada del primer hijo de la pareja, algunas voces cuestionaron la paternidad a su edad, y el médico se refirió al tema en su visita al programa PH Podemos Hablar (Telefe).

“Por los comentarios de esta semana, que me resultaron ridículos, aprendí la fuerza que tiene el ‘viejismo’, que nunca había sentido tan fuerte. El viejismo es un ‘ismo’, un término que introdujo Butler en 1960 sobre el prejuicio y el estereotipo que hay sobre las personas que tienen 20 o 30 años más que uno. Y más si tenés más de 60 o de 70: ahí sos descartable, no utilizable, inútil, no podés bailar, no te podés reír, no podés tener pareja, no podés tener sexo. Y mucho menos ser padre. Eso fue fuerte. Pero aprendí también lo poco que me interesaba, no llegué a engancharme”, reflexionó Cormillot sobre las burlas que ha recibido.

Con respecto a la respuesta que tuvo su pareja del impacto mediático, el nutricionista comentó. “Le impactó toda la avalancha mediática. El viernes, cuando explotó, apagó el teléfono y rechazó inicialmente conceder notas“.

Cormillot y Pasquini tienen 34 años de diferencia, pero nunca vivieron esa diferencia como algo traumático. “Nunca lo habíamos hablado. Si la gente nos ve interactuar, se olvida de la diferencia de edad. Eso nos pasa a nosotros”, detalló Cormillot.

Al referirse al futuro y el tiempo que pueda pasar junto a su hijo, el médico expresó: “A veces está el pensamiento, no se me escapa, pero mi padre hizo todo mal hasta los 65: fumó, comía mucha carne, pero vivió hasta los 95 y hasta los últimos días veraneamos juntos. Lo disfruté a mi viejo hasta el último momento de su vida. Él estaría encantado de la vida (con la llegada del bebé). Yo pienso vivir hasta los 100 o 105 años, quizás me fracasa, pero, ¿qué me va a pasar a esta altura? Mi idea es vivir 20 años más”.