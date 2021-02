En el marco del aniversario por el nacimiento del General José de San Martín, libertador de nuestra patria y múltiples naciones sudamericanas, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en Yapeyú, Corrientes, pueblo de donde el prócer procedía. Allí, se distinguió de su precursor, Mauricio Macri, y le recriminó que «preferían eliminar la historia» a lo largo de su Gobierno.

«Vivimos un tiempo en el que daba la sensación de que los que regían preferían eliminar la historia», manifestó Alberto Fernández a lo largo del acto, en referencia al Gobierno de Cambiemos. Además de esto, recordó que Mauricio Macri «le ha dicho al Rey de España ‘piense lo angustiados que habrían de estar nuestros libertadores en el momento en que debieron declarar la independencia’».

« no me lo imagino a San Martin angustiado, a Belgrano angustiado, a Güemes, al Chaco Peñaloza, a Felipe Varela», mantuvo en Presidente sobre esto. Además de esto, reclamó que «Miguel Martín de Güemes» fue «el único general argentino que murió en una guerra». Asimismo recalcó que «lo que tuvieron fue valor, que pocos tienen», y añadió que «es el valor de esos pocos lo que vuelve posible los importantes cambios».

Por otra parte, en referencia a la ciudad de Yapeyú, Alberto Fernández recordó que «de aquí salio (San Martín), salió a vivir a España, y después creó este fantástico ejercito, el de los Granaderos» y que «tuvo la aptitud de inyectar fuerza donde no aparecía». De ahí que, logró hincapié en que el libertador de América «logró una proeza que se considera por el planeta militar como un acto único: atravesar los Andes».

«En el momento en que desean hacerme claudicar, pienso en San Martín»

El Gobierno de Alberto Fernández se ve atravesado en estas últimas semanas por la crisis por el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. En esa línea, aclaró que «en el momento en que desean hacerme claudicar, pienso en San Martín. No seré jamás como , pero deseo que algo de me inspire, que algo de , de Belgrano, de Güemes, de Rosas, de Bolívar, de Sucre, de Artigas, que algo de me inspire».