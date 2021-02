A lo largo de los últimos minutos del pasado viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, festejó la vuelta del fútbol gratis a la televisión Pública. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la máxima autoridad mantuvo que ese deporte es «considerablemente más que un negocio: es pasión de millones de argentinos y argentinas», y sin el pago del «Estado ni los ciudadanos».

«El fútbol es considerablemente más que un negocio: es pasión de millones de argentinos y argentinas. Con el regreso de los partidos a la @TV_Publica nos encontramos dando permiso que por esa pasión no deban abonar ni el Estado ni los ciudadanos», publicó el gobernante presidencial mediante la comunidad del ‘pájaro celeste’, según la información de la agencia de novedades Télam.

El acercamiento de ayer de noche entre Argentinos Juniors y Vélez, que fue emitido por la televisión Pública, marcó el regreso del fútbol gratis desde junio de 2017 en el momento en que se tomó la resolución de privatizar los derechos de transmisión. «El fútbol debe ver con una pasión y un sentimiento que une a los argentinos», ha dicho ayer de noche la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano. «La gratuidad, el carácter abierto y la construcción de ciudadanía están unidos. El ciudadano tiene derechos, no es un cliente», añadió.

Regresa el fútbol gratis: de qué forma va a ser la transmisión

Se confirmó la vuelta del fútbol a la Televisión Pública, algo que no ocurría desde 2017 en el momento en que eligieron regresar a privatizarlo. No obstante, no va a ser el viejo ‘Fútbol Para Todos‘, donde se podían ver completamente todos y cada uno de los partidos, sino únicamente se televisarán unos cuantos encuentros de la Copa de La Liga. El acuerdo es total con el Conjunto Disney a fin de que el canal del Estado logre transmitir la pasión del país.

La iniciativa del gobierno argentino es tener la mayor proporción de partidos probables en la TVP. Las transmisiones van a estar al cargo de la productora Campeonatos y Competencias, y va a contar con la participación de cronistas que forman una parte del canal del Estado, como las situaciones de Gustavo Kuffner, Miguel Osovi, Juan Ballesteros y Sofía Martínez.