El presidente de la Nación, Alberto Fernández, informó a las 0.10 horas de este sábado que dio “positivo” de coronavirus luego de realizarse un test de antígeno. El jefe de Estado, que ayer cumplió 62 años, confirmó que se encuentra aislado y “bien”, “a la espera de la confirmación a través del test PCR”. Según explicó en su cuenta de Twitter, ya notificó a todas las personas con las que mantuvo contacto en las últimas 48 horas.

“Quería contarles que al terminar el día de hoy (refiriéndose al viernes 2 de abril), luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, informó el Presidente a través de su perfil oficial de la citada red social. “Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, aseguró.

Asimismo, aclaró que ya contactó a todas las personas con las que estuvo reunido en las últimas 48 horas “para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento”, indicó Fernández. A su vez, aseguró que se encuentra “bien” tanto en lo físico como en lo anímico, “aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia”, lamentó.

“Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, expresó el jefe de la Nación. Y envió un mensaje a toda la población argentina: “Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”, apeló.

Cabe recordar que el titular del Poder Ejecutivo Nacional se había aplicado la primera dosis de la vacuna Sputnik V el pasado 21 de enero en el Hospital Posadas y la segunda, semanas después en la Quinta de Olivos. No obstante, desde la Casa Rosada señalaron que la inmunización no representa una garantía absoluta de no contraer la enfermedad. Con 62 años, el Presidente integra el grupo de riesgo ante la enfermedad.

¿Qué pasará con la reunión con Rodríguez Larreta?

Este sábado, Fernández tenía programado reunirse a partir de las 10.00 en Olivos con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar la situación sanitaria del Área Metropolitana de Buenos Aires y analizar eventuales medidas para frenar el avance del Covid-19 y sus nuevas variantes. Como consecuencia, el encuentro no se realizará de forma presencial y, dependiendo del estado del Presidente, podría llevarse adelante virtualmente, aunque todavía no se comunicó oficialmente qué ocurrirá con su desarrollo.