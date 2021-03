El presidente Alberto Fernández criticó esta noche la gestión del exmandatario Mauricio Macri por “destinar dinero a una deuda virtualmente impagable” mientras que “los argentinos dejaban de recibir agua y de tener plantas de tratamiento”. La aseveración del jefe de Estado se dio en el marco de la conmemoración de los 15 años de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

“Cuánto dinero se destinaba en la lógica del gobierno anterior en comprometer a la Argentina en una deuda virtualmente impagable mientras se postergaban a los argentinos que dejaban de tener agua y plantas de tratamiento de las aguas servidas”, resaltó Fernández al encabezar un nuevo aniversario de la reestatización de la empresa prestadora del servicio de agua en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Durante la actividad en la planta potabilizadora de AySA en General San Martín, el jefe de Estado aludió críticamente a la gestión nacional de Cambiemos, al reprochar los “cuatro años de postergación”. “Recibimos AySA con 10 mil millones de presupuesto, que era exactamente lo que debemos pagar este año de intereses de deuda”. “No se puede pensar una Argentina donde las condiciones básicas para vivir y desarrollarse no estén cubiertas ¿Qué condición más básica existe en la actualidad que poder acceder al agua? Ninguna”, subrayó.

Además, el Presidente precisó que el Gobierno debía pagar este año “7 mil millones de dólares a los acreedores privados”, y “el año entrante deberíamos pagarle 18 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional”. “Comparen y dense cuenta cómo postergaban a los argentinos y argentinas. Con qué facilidad se endeudaban a costa de postergar que un argentino de la Ciudad o del Gran Buenos Aires tuvieran agua”, manifestó Fernández.

En ese marco, el jefe de Estado llamó a “construir un país distinto al que se venía construyendo hasta diciembre de 2019”, y amplió: “Uno no puede gobernar una Patria y no ocuparse de semejante necesidad, la necesidad de tener agua”. “En dos años se multiplicó por siete el presupuesto de AySA, pero también multiplicamos por dos el presupuesto para obras públicas”, remarcó.

En esta línea, Fernández sostuvo que “el acceso al agua no puede ser entendido en los tiempos que vivimos como otra cosa que no sea un derecho humano”, y destacó: “No tener agua es lo mismo que no tener alimento”. “En los tiempos que vivimos es impensable suponer que alguien puede desarrollarse sin tener una canilla de donde salga agua. Si eso mínimo no existe, no podemos pensar en desarrollo humano”, agregó.

Junto al gobernador nacional estuvieron la titular de la empresa, Malena Galmarini, los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Juan Cabandié (Ambiente) y el futuro titular de Justicia, Martín Soria; la primera dama Fabiola Yañez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, entre otros funcionarios nacionales y bonaerenses.