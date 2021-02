El presidente Alberto Fernández sostuvo esta tarde un acercamiento con el empresario Carlos Slim. La asamblea entre los dos se efectúa en el Hotel Intercontinental. Esta mañana, el jefe de Estado participó de una charla de prensa con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Ciertas declaraciones de Fernández ocuparon las portadas de todos y cada uno de los medios, al referirse al escándalo de la «vacunación VIP». El Presidente solicitó a toda la Justicia que deje «las payasadas» frente a las demandas que se dieron a conocer contra el exministro de Salud, Ginés González García.

El acercamiento entre Alberto Fernández y Slim se dio horas una vez que Enacom aprobó un incremento en las tarifas de los servicios de telefonía fija, internet y televisión paga, entre 5% y 7,5%. El aumento fue afirmado a través de la resolución 201/2021 publicada en el Folleto Oficial. Debemos decir que Slim es dueño de Telmex que en Argentina se llama «Claro». Además de esto, el organismo aprobó subas del 14% en la Prestación Básica Universal de internet que ofrece, entre otros muchos, nuestra compañía mexicana. Todavía no se notificó los temas que se charlaron en esta asamblea.

Una encendida charla de prensa

Esta mañana, Alberto Fernández sostuvo una charla de prensa con AMLO. El gobernante nacional señaló que «Argentina y México encaren un futuro común y que esto asista a la América Latina es una obligación que poseemos». «Desde el país mucho más norteño de América Latina, hasta el país mucho más austral de la América Latina debemos ser capaces de marcar un eje que una a todo el conjunto de naciones», continuó el Presidente. Como contraparte, López Obrador mantuvo que Fernández «es amigo nuestro y gerente de un pueblo hermano fraterno».

Entonces, el Presidente respondió cuestiones a la prensa y se refirió a la «vacunación VIP» que sacudió a su gobierno el pasado viernes. «Hubo una campaña maligna para realizar pensar que la Sputnik V era veneno y en este momento me solicitan mucho más veneno (…) En el momento en que supe lo que había pasado reaccioné y perdí a un ministro (…) He leído que hicieron una demanda, pero acabemos con la payasada (…) No hay ningún tipo penal en la Argentina que afirme ‘va a ser castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila’», aseveró.

Acto seguido, solicitó que «sean rigurosos en la lectura de esas listas. Vacunar al ministro de Economía es algo completamente razonable». «No sé quién aprobó las vacunaciones irregulares (…) Ahora hemos proporcionado contestación (…) Si (jueces y fiscales) desean trabajar tienen un montón de delitos para investigar. Tienen la posibilidad de investigar el negocio de los peajes de Macri, tienen la posibilidad de investigar el horrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, tienen la posibilidad de investigar el vaciamiento del Congreso, tienen la posibilidad de investigar el negocio de los Parque Eólicos, miren todo cuanto tienen para investigar y no estudian», cerró.