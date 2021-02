El Presidente demandó que el funcionario deje su cargo. El periodista Horacio Verbitsky había confesado en una entrevista que llamó al ministro de Salud a fin de que le se haga más fácil la vacunación contra el coronavirus.

El presidente Alberto Fernández le solicitó la renuncia al ministro de Salud Ginés González García después de que trascendiese que Horacio Verbitsky y otra gente recibiesen la vacuna por el mero hecho de tener buena relación con algún miembro del Gobierno.

Según reafirmaron a Infobae fuentes en la Casa Rosada, el Presidente está enojado con González García y le demandó que abandone su puesto. Es que después de que trascendiese que el periodista se había vacunado en el Ministerio de Salud, Alberto Fernández convocó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a su despacho para solicitarle que se comunicara con González García y le demandara la renuncia.

Tras el pedido del presidente, Cafiero llamó por teléfono al en este momento ex- Ministro y le solicitó la renuncia. Por estas horas, según reafirmaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo, la primordial aspirante a ocurrir a González García es la presente asesora de Ingreso a la Salud, Carla Vizzotti.

Esta mañana, el periodista Horacio Verbitsky relató que se dio la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, Ginés González García, sobre de qué manera entrar a la dosis.

“Decidí vacunarme. Me puse a saber dónde llevarlo a cabo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de bastante antes que fuera ministro, y me mencionó que debía ir al Hospital Posadas”, contó Verbitsky en su columna del Destape radio.

El periodista señaló: “El Hospital Posadas está en Palomar, pienso que es partido de Morón, pero el vecindario es Palomar y está ahí no más de la villa Carlos Gardel. Y en el momento en que se encontraba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me mencionó que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

Según su relato, se puso la vacuna rusa este jueves y no tuvo ninguna reacción desfavorable, y el próximo 12 de marzo se va a aplicar la segunda dosis. El periodista, de 79 años, aseveró que meses atrás no tenía pretenciones de vacunarse, pero después de que familiares próximos se contagiaran de COVID-19, cambió de opinión.

“ se acuerdan que meses atrás dije que prefería aguardar unos meses antes de vacunarme y ver qué resultados consecutivos podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, ya que ayer me vacuné”, recalcó.

En la provincia de Buenos Aires empezó esta semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Localidad se comenzará a inmunizar a ese conjunto poblacional desde la semana próxima. En los dos distritos, el adulto mayor debe anotarse en una lista y aguardar a que le asignen un turno para recibir la vacuna para el coronavirus.