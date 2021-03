Ernesto Tenembaum charló en su programa de radio sobre la designación que hasta la actualidad no se efectuó de una exclusiva persona que ocupe el puesto vacante en el Ministerio de Justicia. Además, el periodista charló sobre la interna que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner por quién ocupará ese puesto. Además de esto, el conductor charló sobre la inflación que se cree para este año y los pactos que no se cerraron para supervisarla.

«La inflación 3,6 ayer, cerca de 8 en un par de meses y Guzmán que ha dicho 29 o 30% este año. Si agarrás los últimos un par de meses y los anualizas te ofrece 48%, hablamos de una inflación anual considerablemente más alta de lo que pronosticó Guzmán. Los últimos 12 meses da 40%», empezó a argumentar el periodista tras el número que publicó el INDEC y que preocupa a todos.

«En el momento en que Alberto Fernández charló de supervisar la inflación charló de enormes pactos. Esos enormes acuerdo no se efectuó, hay insinuaciones, intentos, adelantos, retrocesos y queda todo aproximadamente en la nada. Naturalmente uno no puede evaluar esto en la mitad de la pandemia por el hecho de que esto alteró todo. La pandemia prosigue y el Gobierno debe conducir esto y no lo está conduciendo», continuó el periodista.

«El Gobierno hace una semana que no puede designar a un ministro de Justicia, es rarísimo lo que sucede. Se marcha un ministro y ponés a otro: ¿Cuál es el inconveniente? Además de esto, el área de Justicia, si algo sabe Alberto es de justicia. Por qué razón no puede designar a Vilma Ibarra y Alberto Iribarne pues a alguien no le agrada, Cristina», explicó Tenembaum en su programa de Radio Con Vos.

«El inconveniente es que la segunda línea del ministerio de Justicia es de La Cámpora y de Cristina, es bien difícil que nombre a alguien que Cristina no desee. Lo que desea Cristina es que pongan a alguien que le lleve a cabo la guerra a la Justicia y que parezca que lo realice y Alberto Fernández no está en concordancia por múltiples causas. Una pues no cree en eso, segundo por el hecho de que no da resultado, tercero pues tiene la posibilidad de tener un valor electoral persistente, el cuarto pues le da de comer a los medios. Ahora pasaron siete días. No se comprende en una coalición que un vicepresidente le mueva el piso a un presidente», cerró.