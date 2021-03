Después de su paso por El Nueve, Viviana Cana fue convocada por Liliana Parodi con el objetivo de encabezar su programa de novedades en el horario que acostumbraban a ocupar Jonatan Viale y Eduardo Feinmann en A24. En uno de sus programas mucho más recientes, la controversial conductora expresó su apreciación sobre los femicidios y numerosos colegas salieron a cuestionarla.

La que se animó a opinar sobre el controversial descargo de Cana fue Elizabeth Vernaci en su período radial por FM Pop. «Ni merece la pena rememorar que el Día de la Mujer deseó hacerse la capaz interpelando a una compañera que no recuerdo su nombre… le ha dicho ‘los hombres asimismo padecen’ y la otra se quedó muda», comentó la conductora sobre lo que sucedió en el noticiero.

Entonces prosiguió repasando la situación incómoda: «Rosario Ayerdi que, mantuvo realmente bien la parada, por el hecho de que sabe de lo que habla…. La otra ha dicho ‘ah, por algo hicieron un segundo de silencio’. Por la vergüenza que da, no aprendiste nada. Es vergüenza extraña que provoca que uno se calle la boca, se mire con los compañeros y comenten ‘quién le afirma que está repitiendo una burrada’».

«En el momento en que una no sabe charla con la gente que sí saben y aprende. He hablado muchas ocasiones con Ingrid Beck o Malena Pichot. Le preguntás a las minas que pusieron en expresiones cosas que una capaz venía viviendo en la vida misma pero no lo había puesto en expresiones absolutas, que era lo que me había pasado a mí», expresó la Negra Vernaci sobre su experiencia.

En forma de cierre, Vernaci volvió a utilizar una expresiones concluyente sobre Cana y apuntó: «Basta de la autoreferencia. Bien que Alberto (Fernández) debe llamar a ciertos sitios a fin de que no te rajen. Asimismo a fin de que no te hagan demandas por tomar cloro, no es que no dependés de absolutamente nadie. Y la vergüenza de la pobre chavala, que miró fuera de cámara…».