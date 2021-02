Alejandra Maglietti volvió a prender la red con una fotografía en su cuenta de Instagram, donde posó al natural y cubriendo su pecho con su pelo.

En este último tiempo, la letrada y panelista de Bendita se expone mucho más hermosa que jamás y en este momento decidió rememorar una imagen que logró sin maquillaje. “#TBT de una fotografía que me logró hace unos años atrás (no recuerdo bien cuantos, pero numerosos)”, escribió en el apartado Maglietti al lado de la postal.

Asimismo le dedicó unas expresiones al fotógrafo Guillermo Fridman.“@guillermofridman que me persuadió de hacerlas sin make up ¡Y salió esto pues es un genio!”, apuntó la periodista y conquistó mucho más de 90 mil a escasas horas de la publicación.

Últimamente, Maglietti logró una declaración íntima sobre su relación con Jonás Gutiérrez. Al charlar sobre la separación con el futbolista, aseveró: “Los players tienen lesiones, viajes… Muchas cuestiones que fuerzan a quien está a su lado a ponerle mucha energía. Y lo que me pasó es que me olvidé algo de mí. Dejé de ponerle energía a lo mío, a eso que me pasaba a mí, a eso que se encontraba viviendo. En este momento volví a centrarme en mí y me percato de que a nivel profesional me comenzó a ir bastante superior. Es posible que haya dado mucho más que … Me tocó acompañar. Entonces, por ahí, una siente que dio un montón y capaz que el que lo vive está preocupado por subsistir”.