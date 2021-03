Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez anunciaron hace casi un año su separación. La dupla terminó su historia en buenos términos y sin estridencias, pero en estas últimas semanas la abogada y modelo ha sorprendido con algunas llamativas declaraciones sobre su relación el futbolista.

Entre otras cosas, la panelista de Bendita comentó que durante su noviazgo con el jugador “se olvidó de sí misma”. Luego llegó la respuesta de Gutiérrez, que esquivando el escándalo describió a Maglietti como “una gran mujer” que lo acompañó en difíciles momentos, en referencia al momento en el que atravesó un cáncer de testículo.

En una entrevista en el programa La noche (El Nueve), la modelo había afirmado: “Me preguntaron si fue una buena idea separarme y sí, la verdad que sí. No digo que una pareja te quite energía, pero cuando estás con alguien que se dedica al deporte, y todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en donde pareciera que hay uno que es más importante que el otro en la pareja”.

Por su lado, en diálogo con Radio Mitre, el futbolista respondió: “No me duele lo que diga. Sé que me acompañó en un momento que yo atravesé una enfermedad y puede ser cierto que haya sido eso”.

Y ahora, Maglietti sumó un elemento más al ida y vuelta al comentar vivo en Bendita (El Nueve): “Me costó cobrar una platita que era mía. Lo tengo que decir. Estuve como seis meses, y yo no hablo desde el rencor; de verdad, costó mucho, demasiado”.

Sin embargo, Alejandra aclaró que tiene un buen recuerdo de la relación que tuvo con Jonás: “Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó. Creo que eso les pasa a todas las personas, pero en esos años he sido muy feliz, la he pasado muy bien”.