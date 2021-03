La segunda edición de “MasterChef Celebrity” está dando mucho que hablar. Uno de los protagonistas indiscutibles de esta temporada es Alex Caniggia, quien causa furor en las redes y ha resaltado en diferentes ocasiones. Desde que comenzó el reality, el hermano de Charlotte ha compartido diferentes posteos que parecerían indirectas hacia sus oponentes en el certamen. Recientemente, no tuvo piedad con sus rivales y expresó: “No tengo oponente”. Hace poco tuvo un cruce con Cande Vetrano en pleno programa, ¿tendrá enfrentamientos con el resto de compañeros?

“El barats ya lo sabe y lo siente… Yo en el balcón con mi me** potente. Soy lindo, fachero, eso es evidente… Nadie se me acerca, yo no tengo oponente!!! #Nobarats #ElMásP** (sic)”, compartió “El Emperador”, tanto en su cuenta oficial de Twitter, como en su perfil de Instagram. En menos de una hora, la celebridad ya había conseguido más de 19 mil me gusta y 177 comentarios. ¿Recibirá respuesta por parte de sus oponentes?

Como adelantábamos antes, tuvo un duro cruce con Vetrano, luego de pedirle una cacerola. El famoso no tenía una y se la pidió prestada a su compañera. Sin embargo, esta le dijo que la utilizaría y la respuesta de Alex Caniggia fue mostrarle el dedo mayor a la actriz, gesto que respondió de la misma forma. Su enfrentamiento fue algo inesperado, ya que al inicio del show intercambiaron diferentes publicaciones en las redes. ¿Limarán sus asperezas o continuará la guerra entre ellos?

Otra persona con la que tiene diferentes enfrentamientos es el jurado de “MasterChef”, Germán Martitegui. Si bien hay días en los que Alex se luce, la última gala no fue el ejemplo. El desafío era hacer una tortilla de papa española y el plato no salió como quería. “Dimitri, está bien el queso no está derretido”, apuntó Germán. “Todavía no vi queso derretido acá”, replicó Caniggia.

“No viste bien”, lanzó Martitegui. Detrás de cámaras, el hijo de Mariana Nannis apuntó directamente hacia el chef: “Hitman, me quiere cag**”. “¡Viva España, viva el orden, viva la ley! Agárrense porque a Donato, Damián y Hitman los voy a hacer m…”, anunciaba el mediático, pero su plato estaba quemado y no pudo ocultarlo. Lejos de avergonzarse, el participante dijo: “La da vuelta y está quemada. Dejala así como está, Hitman. Yo en España, en Marbella, la como así. Igual Germán, la diste vuelta, le buscaste la quinta pata al gato”. “No te metas con Hitman”, le advirtió el cocinero.