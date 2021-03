Alex Caniggia se posiciona ahora como entre las figuras públicas mucho más reconocidas actualmente, adjuntado con Gastón Dalmau y Candela Vetrano. Desde el instante en que empezó su participación en “MasterChef Celebrity 2”, su popularidad ha incrementado bastante con lo que no deja de proveer contenido en sus comunidades para sus entusiastas. En este contexto, Alex se mostró feliz por algo que está a puntito de ocurrir.

El hermano de Charlotte publicó una historia de Instagram, donde hace aparición con Fernando Carlos, quien es su contrincante en el certamen. Se muestran juntos bajo la descripción: “Charlemos de fútbol”. Los oponentes discuten sobre quién va a ganar el partido de mañana, puesto que se encararán los 2 equipos tradicionales del país, Boca Juniors y River Plate. Caniggia se posicionó en pos de entre los players, del que compartió una imagen con movimiento.

Hace un tiempo que Alex Caniggia está en boca de todos. O sea por la enorme proporción de posteos y también historias de Instagram que comparte con mensajes que parecerían indirectas para sus compañeros. El último fue una imagen publicada, después de ganar su primera medalla de oro en el software: “No me desafíen, por el hecho de que siempre y en todo momento gano. El barats me ve y ahora le duele el a**. Ahora todos saben que encanto emano. No hay truco, la magia la tengo en la mano”, disparó la estrella.

Asimismo captó la atención de todos en el momento en que dibujó un nuevo tatuaje a su cuerpo. “Veni, vidi, vici”, son las enigmáticas expresiones que se grabó en la piel Alex. ¿Qué es lo que significa? “Llegué, vi y venci”. ¿Va a ser otro palo para sus oponentes o una oración inspiradora? Otra de las novedades que ronda al popular y que logró eco en el planeta del espectáculo fue su aviso de las demandas que va a poner a Google plus y al programa “Santurrón Sábado”.

La primicia la dio mismo, adjuntado con su letrado, Alejandro Cipolla, por medio de sus historias de Instagram. El influencer va a llevar frente a la Justicia a Google plus por dejar que se ponga como descripción de la celebridad “hijo de Claudio Caniggia” y al programa “Beato Sábado” “por la proporción de injurias que profesaron. El respeto no hay que soliciar en tribunales. Ahí se solicita dinero”.