Amalia Granata visitó el piso de LAM el día de su cumpleaños número 40 y no ha podido eludir charlar del acercamiento de Robbie Williams que la logró brinca a la popularidad en la Argentina. La mediática contó en aspecto de qué forma fue que conoció al artista británico en el lobby de un hotel.

Al aire, contó que había presenciado el espectáculo del artista en el estudio de VideoMatch y que entre los ayudantes del período le había brindado aproximarla hasta Retiro a fin de que se tomara el autobús a su localidad natal, Rosario. De sendero pasaron por el hotel donde se se encontraba alojando Williams y se bajó a solucionar ciertos temas laborales.

” caigo al hotel en vaqueros, zapatillas y una remerita blanca. En ese instante tenía 23 años, era flaquita, no precisaba maquillaje, el pelo natural”, contó Granata. “Robbie se me aproximó a charlar, se presentó”, apuntó. “ le dije que me había encantado lo de VideoMatch, pero que la próxima vez que visitara el país, tratase de entender qué somos los argentinos, la civilización. Y comprendió que era maestra de baile, me agarró de la mano y me ha dicho ‘me encantaría que me enseñes algo’”, añadió.

Bailaron, compartieron unos tragos y más tarde le detallaron a que el artista había quedado “encantado” y que la aguardaba en la habitación. “Charlamos un montón, si bien no lo crean. Pusimos un canal de música nuestra y se encontraba Fito Páez, me preguntaba quiénes eran. Un divino total”, señaló. la invitó a ser su acompañante en el resto de su da un giro sudamericana, pero rechazó la iniciativa. Antes de despedirse intercambiaron sus e-mails para no perder el contacto.

Tiempo después, Granata viajó a USA para una boda y como estaba cerca de la mansión del intérprete de ‘Angels’ solicitó que la llevaran hasta allí. la recibió con al lado de una amiga, hablaron, les enseñó su hogar y se fueron. La miembro del congreso de los diputados descubrió que estaba algo adolorido por una reciente intervención que había tenido en una muela y que se encontraba con ropa de entre casa.

“ hacía la rehabilitación de su adicción a las drogas y se encontraba aguardando a la psiquiatra“, respondió en el momento en que le preguntaron si se había quedado a reposar allí. Además de esto, contó de un entretenido instante que vivieron a lo largo de la charla donde su amiga ofició de traductora. “ me afirma ‘¿proseguís sin charlar inglés?’, y le dije ‘disculpame, ¿vos proseguís sin charlar español’? ¿Por qué razón debería charlar inglés?”, descubrió al aire.