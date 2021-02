Realmente fuerte. Los televidentes estaban deseoso por corroborar su presencia en «televisión Nostra», el período que va a conducir Jorge Rial en América televisión. Se habla ni más ni menos que de Ricardo Canaletti, le periodista experto en policiales que iba a ser una parte del nuevo formato de la citada señal, y que tras muchos años, abandonaría el conjunto Clarín para arrancar un nuevo desafío.

No obstante, todo lo mencionado quedó atrás, como lo confirmó la cuenta enfocada, Rating Lucca. «ULTIMA NOTICIA >> Caído «El pase del año», Ricardo Canaletti se queda en el conjunto @clarincom. Por ocasiones del contrato, no se alcanzó un acuerdo con @AmericaTV para ser parte de #TVNostra», manifestaron dejando a todos con la boca abierta por este pase que por último no sucedió.

Cabe rememorar que días atrás, Jorge Rial contó de qué forma va a ser el período que se estrenará en el tercer mes del año. «Hablaremos de actualidad, de política. Con una observación humorística, irónica. Sin llevar a cabo antipolítica, nos marchamos a reír no con, no nos marchamos a reír con vos. No nos marchamos a reír con los políticos, pues no están en la platea, están en el ámbito por resolución propia. Otro tema atrayente es su historia privada, que no tienen, por el hecho de que influye en sus resoluciones», apuntó.

«Por el hecho de que se dan a conocer a un voto público y no se les puso una pistola a fin de que estén ahí. no tienen vida privada, no la tienen. Son gobernantes 24 x 24. No solo será de política, habrá espectáculos, habrá todo, todo cuanto pase en el día. Un programa bien interesante. Algo con el tema de la ciencia, por el hecho de que pienso que el día de hoy es primordial. Es un programa de actualidad, ahora está armada la producción», aclaró Jorge Rial.

«Con buenísimos reportes, el contenido será fundamental. A las 20 hasta las 21:30 horas. Nos quedamos todos, Polémica, Jey Mammón, Intratables. Ninguno se queda afuera. Está salvaje me agrada el prime time de América. Estoy tratando cerrar una figurita bien difícil que no charla bastante y que es en todo el mundo asimismo. El nombre es por esa cosa que siempre y en todo momento dicen de que soy mafioso que siempre y en todo momento me ocasionó mucha felicidad», sentenció.