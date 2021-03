Romina Malaspina es una de las modelos argentinas más hermosas, al igual que Sol Pérez, Ivana Nadal y Pampita. La panelista del Canal 26 reveló el secreto para un maquillaje perfecto en las redes. En una de sus stories, relató cómo solía realizarlo: “Amo hacerme makeup monocromático y combinar el color de la sombra con mi vestuario”. La rubia llevaba un preciso delineado con una sombra naranja que le hacía juego con una musculosa del mismo tono.

A la vez, subió un video de su entrenamiento diario. “La elíptica es sin dudas mi máquina favorita”, indicó mientras corría. Hace poco, la amiga de Teo Coquet se mostró muy coqueta en su Instagram. Cuando se dirigió al noticiero, enseñó que había optado por llevar el cabello recogido. “¿Qué look les gusta más? ¿Pelo con cola o suelto?”, interrogó a sus fans.

Ellos aseguraron que les fascinaba el nuevo estilo. En esa ocasión, Romina vistió un sensual conjunto negro con aperturas en la cintura. A la vez, se puso una campera de cuero del mismo tono que el resto de su atuendo. Al llegar a su casa, no fue a dormir, sino que trasnochó. “Ustedes ya saben que soy un bicho nocturno”, les recordó a todos.

“A esta hora yo no duermo. Lo que me pongo a hacer es invertir en criptomonedas, a emprender y a seguir mis cursos”, manifestó mientras miraba la pantalla de su computadora. Además, anunció que pronto les estaría enseñando todo sobre trading a sus admiradores: “Esta semana voy a hacer un vivo para que sepan cómo hacer su primera inversión y que tengan ganancias. Algunos creen que hablo chino básico, pero yo sé que muchos ya están metidos en el tema”.

“Para los que no saben, les voy a contar un poco cómo es mi día a día con las monedas. Hoy me desperté y la mayoría están en suba. Ahora están en baja, pero no es malo. El mercado se encuentra en constante movimiento. La clave es comprarlas cuando bajan y venderlas cuando suben. Hay que tomar ganancias para poder reinvertir y así hacer crecer tu capital”, explicó.