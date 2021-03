La China Suárez es una de las jóvenes artistas argentinas más hermosas, al igual que Tini Stoessel, Oriana Sabatini y Nathy Peluso. En las redes, compartió una tierna imagen de Cande Vetrano y Lali Espósito junto a su bebé. Tras una larga espera, las exintegrantes de “Casi Ángeles” finalmente se reencontraron. En la foto, la concursante de “MasterChef Celebrity 2” sostiene al pequeño en sus brazos mientras que la otra los abraza por detrás. “Amores”, comentó Vetrano en su Instagram.

Las tres actrices fueron creciendo juntas. Se conocieron cuando eran muy chicas gracias a las novelas de Cris Morena. A través de los años, supieron conservar su amistad. Lali se instaló en España durante varios meses, ya que estuvo ocupada con las filmaciones de “Sky Rojo”. Hace poco, regresó a la Argentina y aprovechó para visitar a sus seres queridos.

Recientemente, la pareja de Benjamín Vicuña dio a conocer su táctica para dormir al chiquillo. A medianoche, sacó su celular e hizo un video. Debido al llanto de su hijo, parecía agotada. Sin embargo, comenzó a tararear una canción mientras daba vueltas. Seguidamente, contó que hacía eso hasta que el niño se cansaba: “Así en loop”.

Sin embargo, no era el único que tenía problemas para descansar. Su novio sufría de apneas del sueño. Por ese motivo, la China solía despertarse y ponerse de mal humor. Asimismo, reveló otro padecimiento que le hacía pasar el bebé. Desgraciadamente, le pedía continuamente tomar leche a altas horas de la madrugada.

“Estoy agotada. A veces, porque mi problema es que a la noche no la suelta… literal. Estoy con una contractura tremenda. Las mamás que trabajan y dan la teta me deben entender. Es su lugar en el mundo, así que me fascina, pero me gustaría sacársela a la noche para descansar un poco mejor y que duerma de corrido”, confesó.