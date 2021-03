Desde hace mucho tiempo que el futuro de La Bombonera tiene en vilo a todos los hinchas de Boca. El estadio quedó chico para tanta cantidad de fanáticos y lo ideal para todos sería poder lograr la ampliación para que haya más lugar para todos. ¿Cómo está la situación? Un dirigente reveló algunos datos interesantes de cómo avanza el tema con los vecinos del barrio que deben vender sus casas para posibilitar la obra.

Pablo Abbatángelo, presidente de la agrupación La Bombonera, comentó en una entrevista concedida al Diario Olé cuántos son los que quieren llegar a un acuerdo y cuántos lo que no. «Lo que hemos sondeado, hay un 63% que tiene los huevos al piso de vivir frente a cancha, un 22% que tiene problemas de papeles pero no graves y un 15% que está más firme y más duro, y es el que se hace escuchar, son 19 unidades funcionales de 129. No es dramático», dijo.

Sobre este último porcentaje, Abbatángelo se mostró optimista con la posibilidad de lograr que, a pesar de todo, terminen vendiendo. «Adoptaron una postura especulativa, lo respeto, pero si vos comprás, demolés todo lo comprable y demolible, no va a quedar otra alternativa que terminen vendiendo. Venden a Boca o no venden a nadie. Y no hablo de expropiación, porque nací en el barrio y conozco bien a los vecinos», señaló.

Aporte familiar histórico

La historia de Pablo Abbatángelo está ligada a La Bombonera desde su lazo familiar. Su padre creó la agrupación que él ahora preside y su abuelo fue Camilo Cichero, expresidente de Boca y quien puso la piedra fundamental del estadio en la década del ’30. «Mi abuelo hipotecó su casa, donde vivió mi madre hasta 2019 que falleció. Estuvo hipotecada como la casa de todos. Eso es convicción. Y su familia, esposas e hijos estaban conscientes y lo tomaron como algo natural», contó.

«Mi vieja tenia 8 años en ese entonces y hablaba de la construcción del estadio como cualquier persona que está edificando su casa. Y ese espíritu es el que hay que rescatar, más allá de grupos económicos», agregó. ¿Qué piensa que significa la ampliación? «En el día a día es uno de los requerimientos. Como la vacuna al pueblo argentino. Para el pueblo boquense es el estadio. Y realmente nos llena de orgullo que ese eslogan ‘de la Bombonera no nos vamos’ que nació en los 60 haya calado tan hondo en el hincha y pretenda mantenerla tradición, historia y épica, algo que es único e irrepetible en el mundo».