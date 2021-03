Ana Acosta contó que le ofrecieron vacunarse contra el coronavirus, pero tomó la resolución de no admitir. “¿Estaré vacunada y mi viejo, de 88 años, no?”, declaró la actriz a lo largo de una entrevista con el lugar Teleshow.

“Sí. Me ofrecieron en un instante y dije que no pues creía que había muchas personas enfrente mío para vacunarme antes que otros muchos. Esto va a traer polémica, es la primera oportunidad que lo digo. Pero me pareció completamente injusto y dije que no”, comentó la artista de 59 años.

Entonces, especificó de qué manera tomó la novedad. “El llamado fue un día siguiente de una función y le dije a esta persona: “No te puedo atender en este momento pues estoy cenando con mi familia, mañana te llamo”. Charlamos al día después y me ofreció, pero no, no lo consulté. Después, le comenté a mi familia y, salvo mi círculo familiar, absolutamente nadie mucho más lo sabe. Te engañaría si te afirmara que no me lo ofrecieron, pero no pienso decir nunca quién. Nunca”, declaró sobre su intensión de no descubrir quién fue la persona que se comunicó en lo personal con .

Al final, se refirió a otros casos “Y, no sé… Vos les preguntás a los actores que están en ese vacunatorio y comentan que no, deseo pensar que es de esta manera. Especialmente sí, me llamaron para ofrecerme en esos días. No te puedo engañar. Además de esto, lejos estoy de ingresar en el enfrentamiento de política por el hecho de que siempre y en todo momento le escapé”, concluyó.

.