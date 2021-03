Para bastantes la candidatura de Anabel Fernández Sagasti al senado es un hecho. La presente presidenta del PJ intenta actualizar su banca en la Cámara Alta, donde se desempeña como uno de los más importantes alfiles de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero puertas adentro admiten que hay un plan B, un plan paralela que podría activarse si se dan ciertos componentes. “Si no dan las investigaciones está la opción de que sea ministra, pero hay que consensuarlo con el presidente”, expresó un individuo del ambiente de la legisladora.

Las resoluciones se toman con la calculadora electoral en la mano. Desde el kirchnerismo admiten que Fernández Sagasti tiene un 50% de imagen negativa en Mendoza, pero resaltan que es la dirigente peronista con mucho más conocimiento público. En ese sentido, afirman que es la que mucho más mide y aclaran que el plan primordial es que encabece la lista en las selecciones como aspirante a miembro del senado nacional.

No obstante, han solicitado una secuencia de trabajos al encuestador Elbio Rodríguez y probablemente de su resultado dependan muchas resoluciones puertas adentro del PJ. “Es el único encuestador serio”, remarcan en relación a la seguridad que tienen en el encuestador que, paradójicamente, asimismo es el favorito de Alfredo Cornejo.

Si los números no son los aguardados, adelantan que podría verse un ademán afín al de Cristina Kirchner en el momento en que se bajó de la riña presidencial y con el propósito de romper el techo electoral decidió ser aspirante a vicepresidenta de Alberto Fernández. En la situacion de Anabel, la salida sería ocupar un espacio en el gabinete nacional.

Que se baraje esa oportunidad revela 2 cosas. Por una parte el peso que tiene la dirigente en el país por su proximidad con la vicepresidenta, pero por sobre todas y cada una de las cosas la predominación que ejercita Cristina Kirchner en la toma de resoluciones. Al nivel llega la seguridad que Cristina tiene en Fernández Sagasti que podría apretar para reclamar que se le de un ministerio. Cuando menos de este modo lo aseguran en el kirchnerismo mendocino.

Pero existe otro tema que asimismo debe ser tenido presente para entender la dificultad de la situación. Si la aspirante a miembro del senado no es Fernández Sagasti ¿Quién puede encabezar esa lista? No solo habría de ser un individuo que mida mejor que Anabel (en el kirchnerismo comprenden que no hay ninguna persona) sino al tiempo debería tener el visto bueno de Buenos Aires. Primordialmente de Cristina Kirchner. O sea, otro u otra kirchnerista que garantice alinearse con la vicepresidenta en el Senado y con imagen efectiva.

A priori absolutamente nadie cumpliría esas condiciones mejor que la presente miembro del senado nacional, con lo que sería la escogida para encabezar la boleta y actualizar su orden. Pero falta tiempo y la resolución final se va a tomar después de investigar cada variación y con la calma de entender que suceda lo que suceda, Fernández Sagasti proseguirá preservando el poder de fuego que le dieron desde Buenos Aires.